Cubano le da instrucciones a Trump para una acción militar contra el régimen: "Hazlo ya"

Parado en la calle Paseo del Vedado, con la Plaza de la Revolución a sus espaldas, un habanero le pidio directamente a Donald Trump que intervenga militarmente en Cuba, en un video publicado en Facebook que resume la desesperación de millones de cubanos: "Hazlo ya, la gente está muriendo".
El hombre, situado en la misma arteria que desemboca en la sede del Consejo de Estado cubano, señala repetidamente hacia la plaza y le da al presidente estadounidense instrucciones precisas para llegar al corazón del poder que tiene al pueblo sumido en la miseria.
"Trump, atiende para acá. Mira, olvídate de todos esos aviones de reconocimiento, no gastes gasolina en eso", arranca el mensaje con una mezcla de humor negro y urgencia genuina.
Luego le indicó la hoja de ruta: "Si vienen en el Abraham Lincoln, se paran ahí, ahí está en mar. Derechito, sin doblar, todo Paseo para arriba. Y mira, ahí están".
El hombre aseguró incluso que si acaso los militares estadounidenses se perdieran, cualquier cubano en la calle les indicará el camino con gusto.
Para las operaciones nocturnas, ofreció sus propios servicios de guía: se subirá a su azotea con un láser para señalarles el objetivo a los bombarderos. "Si vienen de noche, todo va a estar oscuro. Aquí nunca hay luz. No hace falta ni apagar las termoeléctricas ni nada. Todo eso está apagado hace rato".
El gesto no es solo geográfico. Al pararse en la calle Paseo y apuntar hacia la Plaza de la Revolución -donde se encuentran la sede del Consejo de Estado, el Ministerio del Interior y los murales del Che Guevara y Camilo Cienfuegos- el hombre señala al núcleo del régimen, responsable directo del sufrimiento del pueblo cubano.
El video conecta de forma directa con las declaraciones de Trump del 2 de mayo, cuando en una cena privada en West Palm Beach describió un escenario en que el portaaviones USS Abraham Lincoln se acercaría a "unas 100 yardas" de la costa cubana para forzar la rendición del régimen.
El 6 de mayo reiteró que "Cuba está completamente devastada" y que "sería un honor liberarla". El habanero del video parece haberle tomado la palabra: ya que tienes el barco, úsalo.
Una encuesta independiente con más de 42,000 respuestas reveló que el 60,9 % de los cubanos apoya una intervención militar directa de Estados Unidos, y que solo el 4,7 % culpa al embargo de los problemas del país.
Díaz-Canel respondió a Trump el mismo 2 de mayo con su habitual retórica: "Ningún agresor encontrará rendición en Cuba". El hombre de la calle Paseo tiene una respuesta diferente: "Facilito. Pero hazlo ya, la gente está muriendo. La gente está muy mal, está muy triste".
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis en Cuba y las Amenazas de Trump
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la situación actual en Cuba respecto a la energía y el suministro eléctrico?
Cuba enfrenta una grave crisis energética con un récord de déficit eléctrico. La isla rompió su récord de déficit con apenas 636 MW disponibles frente a una demanda de 2,420 MW, resultando en apagones que superan las 20 horas diarias en gran parte del país. Las importaciones de petróleo se han reducido drásticamente debido a sanciones estadounidenses, exacerbando la crisis.
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¿Qué mensaje envió un cubano a Donald Trump desde La Habana?
Un habanero grabó un video desde la calle Paseo del Vedado, instando a Trump a actuar rápidamente debido al sufrimiento del pueblo cubano, que enfrenta miseria y desesperación. Ofreció una guía simbólica para llegar al corazón del régimen, responsabilizando directamente al gobierno cubano de la situación.
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¿Qué acciones ha considerado Estados Unidos contra Cuba bajo la administración Trump?
La administración Trump ha considerado posicionar el portaaviones USS Abraham Lincoln cerca de la costa cubana para presionar al régimen. Además, ha impuesto más de 240 sanciones desde enero de 2026, afectando sectores clave como energía, defensa y finanzas, y ha interceptado tanqueros de petróleo destinados a Cuba.
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¿Cómo ha respondido el régimen cubano ante las amenazas de intervención militar de Estados Unidos?
El régimen cubano ha respondido con una retórica desafiante, afirmando que no se rendirán ante ninguna agresión. Díaz-Canel y otros funcionarios han invocado la doctrina de la "Guerra de Todo el Pueblo", insistiendo en que cada cubano está preparado para defender la soberanía del país.
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¿Cuál es la percepción de los cubanos sobre la posibilidad de una intervención militar estadounidense?
Una encuesta independiente indica que el 60,9% de los cubanos apoya una intervención militar directa de Estados Unidos, mientras que solo el 4,7% culpa al embargo de los problemas del país. Esto refleja un alto nivel de descontento con el actual régimen y la desesperación por un cambio.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.