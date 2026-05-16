Portaaviones USS Gerald R. Ford regresa a casa tras récord de más de 300 días en el mar

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El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) regresó este sábado a su base en Naval Station Norfolk, Virginia, tras completar un despliegue histórico de más de 300 días que lo convirtió en el portaaviones estadounidense con la misión más larga desde la Guerra de Vietnam, según informó Fox News.
El buque zarpó de Norfolk el 24 de junio de 2025 con más de 4,500 marineros y personal embarcado, y operó en tres áreas de responsabilidad distintas: el Mando Europeo, el Mando Central y el Mando Sur de EE. UU.
Durante su despliegue, el grupo de ataque del Ford participó en tres operaciones militares de gran envergadura: la Operación Southern Spear, en el Caribe; la Operación Absolute Resolve, vinculada a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026; y la Operación Epic Fury, en el marco de las operaciones contra Irán.
El portaaviones superó el récord de posguerra de Vietnam el 15 de abril de 2026, al rebasar los 295 días que ostentaba el USS Abraham Lincoln desde 2020. El récord absoluto histórico sigue perteneciendo al USS Midway, con 332 días durante la propia Guerra de Vietnam.
El ala aérea embarcada, el Carrier Air Wing 8 (CVW-8), completó 322 días desplegada y realizó más de 11,500 eventos aéreos durante la misión, utilizando el sistema de catapulta electromagnética EMALS y el sistema de recuperación avanzada AAG. El ala regresó a sus bases el 11 y 12 de mayo, días antes que el propio portaaviones.
El almirante Daryl Caudle, jefe de Operaciones Navales, confirmó el récord ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde señaló que el Ford llevaba más de 320 días en el mar.
El buque fue redirigido al Caribe en octubre de 2025 para participar en las operaciones contra Venezuela, y posteriormente desplazado hacia Oriente Medio en febrero de 2026 ante la escalada de tensiones con Irán. En abril de 2026, tres portaaviones estadounidenses operaron simultáneamente en la región —el Gerald R. Ford, el Abraham Lincoln y el George H.W. Bush— por primera vez desde 2003.
La captura de Maduro, uno de los hitos del despliegue, se produjo en Caracas en una operación conjunta que también resultó en la detención de Cilia Flores. El exdictador venezolano enfrenta cargos federales en EE. UU. por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración.
El secretario de Defensa Pete Hegseth felicitó públicamente a los tripulantes del grupo de ataque con un mensaje en redes sociales publicado este sábado: «A los guerreros del Grupo de Ataque del USS Gerald R. Ford: bienvenidos a casa. Hicieron historia, respondieron al llamado con fortaleza y determinación, e hicieron sentir orgullosa a nuestra nación».
Preguntas frecuentes sobre el despliegue del USS Gerald R. Ford y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica:
¿Cuánto tiempo estuvo desplegado el USS Gerald R. Ford?
El USS Gerald R. Ford estuvo desplegado por más de 300 días, lo que lo convierte en el portaaviones estadounidense con la misión más larga desde la Guerra de Vietnam.
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¿Qué operaciones realizó el USS Gerald R. Ford durante su despliegue?
Durante su despliegue, el USS Gerald R. Ford participó en tres operaciones militares principales: la Operación Southern Spear en el Caribe, la Operación Absolute Resolve que incluyó la captura de Nicolás Maduro, y la Operación Epic Fury contra Irán. Estas operaciones abarcaron diferentes regiones estratégicas y reflejaron la versatilidad del portaaviones en situaciones de conflicto internacional.
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¿Qué importancia tuvo la captura de Nicolás Maduro en este despliegue?
La captura de Nicolás Maduro fue uno de los hitos más destacados del despliegue del USS Gerald R. Ford. Se llevó a cabo en Caracas como parte de la Operación Absolute Resolve, y resultó en la detención de Maduro y Cilia Flores, quienes enfrentan cargos federales en EE. UU. por delitos como narcoterrorismo y posesión de armas de guerra.
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¿Cómo afectó el despliegue del USS Gerald R. Ford a las relaciones entre EE. UU. y Venezuela?
El despliegue del USS Gerald R. Ford intensificó las tensiones entre EE. UU. y Venezuela, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro. La operación se interpretó como un intento de propiciar un cambio de régimen en Venezuela y aumentó la presión sobre las rutas marítimas clave y el suministro energético del país.
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¿Cuál fue el impacto económico del despliegue militar en el Caribe?
El despliegue militar de EE. UU. en el Caribe, que incluyó al USS Gerald R. Ford, costó aproximadamente 3,000 millones de dólares. El costo operativo del portaaviones y su grupo de ataque se estimó en 11.4 millones de dólares diarios, reflejando la magnitud y complejidad de las operaciones involucradas.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.