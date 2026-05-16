Portaaviones USS Gerald R. Ford regresa a casa tras récord de más de 300 días en el mar

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El portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN-78) regresó este sábado a su base en Naval Station Norfolk, Virginia, tras completar un despliegue histórico de más de 300 días que lo convirtió en el portaaviones estadounidense con la misión más larga desde la Guerra de Vietnam, según informó Fox News.

El buque zarpó de Norfolk el 24 de junio de 2025 con más de 4,500 marineros y personal embarcado, y operó en tres áreas de responsabilidad distintas: el Mando Europeo, el Mando Central y el Mando Sur de EE. UU.

Durante su despliegue, el grupo de ataque del Ford participó en tres operaciones militares de gran envergadura: la Operación Southern Spear, en el Caribe; la Operación Absolute Resolve, vinculada a la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026; y la Operación Epic Fury, en el marco de las operaciones contra Irán.

El portaaviones superó el récord de posguerra de Vietnam el 15 de abril de 2026, al rebasar los 295 días que ostentaba el USS Abraham Lincoln desde 2020. El récord absoluto histórico sigue perteneciendo al USS Midway, con 332 días durante la propia Guerra de Vietnam.

El ala aérea embarcada, el Carrier Air Wing 8 (CVW-8), completó 322 días desplegada y realizó más de 11,500 eventos aéreos durante la misión, utilizando el sistema de catapulta electromagnética EMALS y el sistema de recuperación avanzada AAG. El ala regresó a sus bases el 11 y 12 de mayo, días antes que el propio portaaviones.

El almirante Daryl Caudle, jefe de Operaciones Navales, confirmó el récord ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, donde señaló que el Ford llevaba más de 320 días en el mar.

El buque fue redirigido al Caribe en octubre de 2025 para participar en las operaciones contra Venezuela, y posteriormente desplazado hacia Oriente Medio en febrero de 2026 ante la escalada de tensiones con Irán. En abril de 2026, tres portaaviones estadounidenses operaron simultáneamente en la región —el Gerald R. Ford, el Abraham Lincoln y el George H.W. Bush— por primera vez desde 2003.

La captura de Maduro, uno de los hitos del despliegue, se produjo en Caracas en una operación conjunta que también resultó en la detención de Cilia Flores. El exdictador venezolano enfrenta cargos federales en EE. UU. por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra y conspiración.

El secretario de Defensa Pete Hegseth felicitó públicamente a los tripulantes del grupo de ataque con un mensaje en redes sociales publicado este sábado: «A los guerreros del Grupo de Ataque del USS Gerald R. Ford: bienvenidos a casa. Hicieron historia, respondieron al llamado con fortaleza y determinación, e hicieron sentir orgullosa a nuestra nación».