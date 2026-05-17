"Cuba tiene derecho a defenderse": Fernández de Cossío no niega adquisición de drones militares para el ejército

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El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, y la propia Cancillería del régimen respondieron este domingo a las revelaciones sobre la adquisición de más de 300 drones militares sin negar en ningún momento que el ejército cubano haya obtenido ese armamento, limitándose a invocar el principio de legítima defensa.

Fernández de Cossío publicó en su cuenta de X que «el esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles», y añadió: «EE.UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa».

Minutos después, la Cancillería cubana amplificó el mensaje con un tuit propio bajo el lema #LaPatriaSeDefiende: «Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa».

Lo más revelador de ambas declaraciones es lo que omiten: ni el viceministro ni el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) niegan la existencia de los drones ni desmienten los supuestos planes del régimen; se limitan a enmarcar la situación como una respuesta defensiva ante una agresión estadounidense.

Las declaraciones llegaron horas después de que el portal Axios publicara un reporte exclusivo basado en inteligencia clasificada compartida por funcionarios del gobierno de EE.UU., según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en ubicaciones estratégicas a lo largo de la isla.

Según esa inteligencia, funcionarios cubanos habrían discutido planes para emplear esos drones contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida.

Dentro del último mes, el régimen habría solicitado más equipamiento militar a Moscú, y las interceptaciones indican que la inteligencia cubana está «tratando de aprender cómo Irán nos ha resistido», en referencia a las tácticas de guerra de drones desarrolladas por Teherán.

Un alto funcionario estadounidense subrayó la gravedad del escenario: «Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores peligrosos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de droga, iraníes y rusos, es preocupante. Es una amenaza creciente».

El mismo funcionario añadió: «Son parte de la trituradora de carne de Putin. Están aprendiendo tácticas iraníes. Es algo para lo que tenemos que planificar».

El contexto inmediato incluye la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana el pasado jueves, la primera de un director de esa agencia en más de una década, donde advirtió directamente a funcionarios del régimen contra cualquier acto de hostilidad e instó a desmantelar el sistema totalitario como condición para levantar las sanciones.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, confirmó ante el Congreso el pasado martes que el régimen cubano representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.: «Llevamos mucho tiempo preocupados por que un adversario extranjero use ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas, lo cual es muy problemático».

La escalada se enmarca en una cooperación militar más amplia entre La Habana, Moscú y Teherán. Funcionarios estadounidenses estiman que hasta 5,000 soldados cubanos han combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando al régimen unos 25,000 dólares por cada soldado desplegado, y que algunos han transmitido conocimientos sobre guerra de drones a los mandos militares en La Habana.

A pesar de la gravedad de las revelaciones, los propios funcionarios estadounidenses aclararon que no consideran a Cuba una amenaza inminente ni creen que el régimen esté planeando activamente un ataque contra intereses de EE.UU.

Esta semana, el Departamento de Justicia planea presentar una acusación penal federal contra Raúl Castro por haber ordenado el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro cubanoamericanos, lo que añade otra capa de presión sobre el régimen en un momento de máxima tensión bilateral.