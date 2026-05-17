Régimen lanza advertencia: «Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa»

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La Cancillería de Cuba publicó este domingo en X una advertencia oficial bajo el hashtag #LaPatriaSeDefiende: «Si Cuba es atacada, ejercerá su derecho a la legítima defensa», en respuesta directa al reporte del portal Axios que reveló que el régimen habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023.

El mensaje de la Cancillería citó una declaración previa del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien afirmó que «el esfuerzo anticubano en función de justificar sin excusa alguna una agresión militar contra Cuba se intensifica por hora, con acusaciones cada vez más inverosímiles», y añadió: «EE.UU. es el país agresor. Cuba, el país agredido, amparado en el principio de legítima defensa».

En una publicación paralela en Facebook, Fernández de Cossío amplió su postura: «Como todo país, Cuba tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU. Quienes procuran desde EEUU la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades».

Lo más llamativo de las declaraciones del viceministro es lo que no dijo: el funcionario no negó en ningún momento la existencia de los supuestos drones ni los presuntos planes del régimen, limitándose a reproducir la retórica habitual de culpar a Washington.

Según las fuentes de inteligencia citadas por Axios, Cuba habría adquirido más de 300 drones militares almacenados en ubicaciones estratégicas a lo largo de la isla, y habría comenzado a discutir planes para emplearlos contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida.

Funcionarios estadounidenses estimaron además que hasta 5,000 soldados cubanos han combatido para Rusia en Ucrania, con Moscú pagando al régimen unos 25,000 dólares por cada soldado desplegado, y que algunos han transmitido conocimientos sobre guerra de drones a los mandos militares en La Habana.

Un alto funcionario de EE.UU. resumió la preocupación de fondo: «Cuando pensamos en ese tipo de tecnologías tan cerca, y en una serie de actores peligrosos que van desde grupos terroristas hasta cárteles de droga, iraníes y rusos, es preocupante. Es una amenaza creciente».

El episodio se produce días después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana el pasado jueves, la primera visita de un director de esa agencia en más de una década, donde advirtió directamente a funcionarios del régimen contra cualquier acto de hostilidad e instó a desmantelar el sistema totalitario como condición para levantar las sanciones.

Paralelamente, el Departamento de Justicia prepara una acusación penal federal contra Raúl Castro por haber ordenado el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, en el que murieron cuatro personas.

La escalada retórica del régimen se enmarca en una tendencia sostenida desde comienzos de año. El gobierno cubano declaró 2026 «Año de preparación para la defensa», con ejercicios militares civiles cada sábado que incluyen fusiles AK-47, drones y minas antitanques, mientras la población cubana enfrenta apagones prolongados, escasez de alimentos y una crisis económica sin precedentes.

Mientras el régimen agita la bandera de la legítima defensa, los propios funcionarios estadounidenses aclararon que no consideran a Cuba una amenaza inminente ni creen que el régimen esté planeando activamente atacar intereses de EE.UU., aunque advirtieron: «No es una realidad con la que nos sintamos cómodos».