"No había espacio ni para poner un pie": denuncian viaje infernal en guagua arrendada desde La Habana a Santiago de Cuba

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Una persona identificada en Facebook como Anubbis Inframundo denunció públicamente este sábado las condiciones del viaje que enfrentaron sus familiares en una guagua arrendada desde La Habana hacia Santiago de Cuba, marcado por retrasos de más de cuatro horas, cobros superiores a los anunciados y pasajeros hacinados entre cajas de mercancías.

Según la publicación en el grupo de Facebook guaguas arrendadas, la agencia opera en la intersección de Consejero Arango y Universidad, en el municipio Cerro, junto al estadio Latinoamericano.

La salida estaba programada para las 10:00 de la mañana, pero el ómnibus no partió hasta las 2:30 de la tarde, sin que los responsables ofrecieran explicación alguna a los viajeros.

Captura de Facebook/guaguas arrendadas

De acuerdo con la persona denunciante el pasaje, inicialmente fijado en 18,000 pesos cubanos, terminó cobrándose en 20,000 pesos por persona.

Los compartimentos destinados al equipaje estaban completamente ocupados por cajas de refrescos, cigarros y otras mercancías, lo que obligó a los pasajeros a viajar con maletas y bultos dentro de la guagua, en medio de un fuerte hacinamiento.

"No había espacio ni para poner un pie. Mala forma, maltrato y falta de respeto; nunca en la vida había presenciado algo así por una agencia que te cobra tan caro por un mal servicio", escribió la persona en su denuncia.

La publicación añade un elemento especialmente delicado. Según el relato, el chofer y los gestores indicaron a quienes transportaban las cajas que, si el vehículo era detenido en un punto de control, dijeran que se trataba de una guagua de trabajadores del Mariel.

Un comentarista identificado como Luis Luis confirmó esa versión. "Esa guagua no es de ninguna agencia, es un transporte de obreros del Mariel y como ahí hasta el jefe se moja no hay a quién quejarse porque no pertenece al Ministerio del Transporte, el chofer hace lo que le da la gana".

Otros usuarios corroboraron experiencias similares en viajes recientes. Mailenis Corria relató que la semana anterior vivió algo parecido junto a su esposo y su bebé de un año.

"La guagua tenía que salir a las 3 de la tarde y nunca apareció. Cuando apareció otra se rompió y los pasajeros durmieron en la guagua rota", y el vehículo no salió hasta el día siguiente casi de noche, relató.

Yaquelin Morales denunció un viaje a finales de abril con casi 24 horas de trayecto, pasillos llenos de maletas, y un pasajero con reserva a 17,000 pesos al que le exigieron pagar más o viajar de pie hasta Sancti Spíritus.

Ante la imposibilidad de reclamar, la usuaria Rosabel Ledesma resumió el sentir general. "Ya no hay quien responda a nada, no puedes reclamar porque nadie da una respuesta, ni los directores de terminales de ómnibus, todos son una falta de respeto", dijo.

Victoriano Suárez, quien conoce la agencia porque su familia viajó con ella, señaló que "con el transcurso del tiempo se han convertido en puros bandidos que actúan al margen de la ley, aprovechándose del alto nivel de impunidad y desatención y supervisión estatal real".

Mariela Alonso resumió con dureza lo que muchos sienten. "Ni en la selva los animales se tratan tan mal".

Esta denuncia se enmarca en la peor crisis de transporte interprovincial en la historia reciente de Cuba. El Ministerio del Transporte anunció recortes drásticos en las frecuencias de Ómnibus Nacionales, trenes y ferris a partir del 18 de junio, dejando la ruta La Habana-Santiago en apenas tres salidas semanales.

En diciembre, de un parque de 558 ómnibus interprovinciales, solo 219 estaban operativos. La escasez de combustible es el detonante estructural. El ministro de Energía Vicente de la O Levy admitió el 13 de mayo que Cuba no tiene "absolutamente nada" de diésel ni fueloil.

Este caso no es aislado. En marzo se documentó un viaje Santiago-La Habana de casi 20 horas con seis roturas mecánicas, y los precios de los pasajes interprovinciales ya oscilaban en febrero entre 15,000 y 30,000 pesos, con automóviles particulares cobrando hasta 400 dólares.