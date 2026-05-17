Alex Saab, testaferro de Maduro, llega a Miami tras ser deportado desde Venezuela

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El empresario colombiano Alex Naim Saab Morán, señalado como principal operador financiero del chavismo y testaferro de Nicolás Maduro, aterrizó el sábado en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, condado de Miami-Dade, Florida, tras ser deportado desde Venezuela a Estados Unidos.

La agencia EFE constató su llegada escoltado por agentes federales estadounidenses, entre ellos miembros de la DEA. El avión aterrizó alrededor de las 9:00 pm.

Según informó el portal El Tiempo, la aeronave en la fue trasladado Saab sería una Gulfstream, de matrícula estadounidense N550GA, que ingresó el sábado al espacio aéreo venezolano con destino al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (SAIME) confirmó la deportación mediante un comunicado publicado en Instagram, señalando que la medida de deportación fue tomada tomando en consideración que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América".

Se prevé que tras su llagada a Miami, sea presentado ante una Corte de Distrito Federal.

Fue la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez quien autorizó la entrega de Saab, según el medio venezolano 3eraVoz, como parte de las negociaciones en curso entre Washington y el gobierno interino de Caracas.

Esta es la segunda vez que Saab enfrenta la justicia estadounidense. Fue detenido en Cabo Verde en junio de 2020 durante una escala aérea rumbo a Irán, extraditado a EE.UU. en octubre de 2021 y acusado de ocho cargos de conspiración para lavado de dinero vinculados a un esquema de aproximadamente 350 millones de dólares relacionado con contratos del gobierno venezolano y el programa de alimentos CLAP.

En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden lo incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela -sin haber sido condenado- a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en el país.

Saab regresó a Caracas recibido como un héroe por Maduro y fue nombrado en enero de 2024 presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva, y en octubre de ese año ministro de Industria y Producción Nacional.

El nuevo escenario político venezolano, surgido tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense el pasado 3 de enero, precipitó su caída. Rodríguez destituyó a Saab como ministro el 17 de enero, fusionando su cartera con la de Comercio Nacional.

El 4 de febrero, Saab fue detenido en Venezuela en una operación conjunta entre el SEBIN y el FBI, quedando recluido en El Helicoide, sede del SEBIN en Caracas. Según The New York Times, la detención se produjo a petición de Washington.

Fiscales estadounidenses ya habían presentado una nueva acusación por corrupción contra Saab en Miami, con cargos de conspiración criminal, lavado de dinero y pago de sobornos.

Desde marzo, medios como The Miami Herald anticipaban que la extradición era "cada vez más probable", citando fuentes que señalaban que el gobierno venezolano "dejó claro que estaría dispuesto a entregar a Saab si Estados Unidos otorgaba ciertas concesiones".

El valor estratégico de Saab para Washington reside en su conocimiento sobre la arquitectura financiera del chavismo. Según fuentes anónimas citadas por el Miami Herald, Saab "administraba el dinero y estaría en posición de detallar cómo se movieron los fondos a través del sistema financiero internacional".

Su testimonio es considerado clave para los casos penales abiertos contra Maduro y su esposa Cilia Flores en Nueva York, donde ambos enfrentan acusaciones por narcotráfico y narcoterrorismo.

La entrega de Saab se enmarca en el acuerdo diplomático más amplio entre Washington y el gobierno interino venezolano, que también incluyó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela el 31 de enero.