Florida gastó más de $458 millones de fondos de emergencia en perseguir la inmigración ilegal

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La División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) gastó 458,5 millones de dólares de fondos de emergencia en la aplicación de la ley contra la inmigración ilegal en el último año.

La entidad acumuló esa cifra en fondos estatales de emergencia para operaciones de control migratorio durante el último año fiscal, según registros publicados en Transparency Florida, el portal de rendición de cuentas del gobierno estatal.

El dato más reciente surge de una enmienda presupuestaria presentada el 6 de mayo, en la que FDEM notificó a la Legislatura que destinaría 45.3 millones de dólares adicionales del Fondo de Preparación y Respuesta ante Emergencias para pagar facturas del año fiscal 2025-2026 relacionadas con "migración ilegal", elevando el total anual a casi 460 millones.

Según reportó NBC Miami, los registros no detallan cómo se gastó el dinero, más allá de indicar que fue para "migración ilegal", y funcionarios de FDEM no respondieron a solicitudes de comentario.

Desde que el gobernador Ron DeSantis emitió su primera declaración de emergencia por inmigración ilegal en enero de 2023, Florida ha gastado un total acumulado de 573 millones de dólares en operaciones de control migratorio, según un informe de la FDEM de enero de este año.

Ese gasto incluye la creación de dos centros de detención estatales: Alligator Alcatraz, instalado en los Everglades, y Deportation Depot, en el norte de Florida.

DeSantis ha renovado la declaración de emergencia más de veinte veces -cada 60 días- desde enero de 2023, lo que le ha permitido acceder al fondo sin aprobación legislativa previa.

El fondo fue creado en 2022 para huracanes y desastres naturales; desde entonces, la Legislatura ha depositado 4,770 millones de dólares en él, aunque su saldo actual ronda los 199 millones.

La Legislatura bloqueó a FDEM de firmar nuevos contratos con cargo al fondo a partir del 17 de febrero pasado, cuando no renovó la autorización, aunque el estado puede seguir pagando facturas de contratos anteriores a esa fecha.

Posterior a ese bloqueo, los legisladores aprobaron el proyecto SB 7040 para reactivar el fondo con nuevas restricciones: los gastos en emergencias no naturales que superen 60 días requerirán aprobación de la Comisión Legislativa de Presupuesto; el dinero no podrá usarse para comprar aeronaves, vehículos o embarcaciones; y los reembolsos federales se destinarán a pagar facturas pendientes de proveedores.

El proyecto fue aprobado por la Legislatura pero aún no ha sido enviado al escritorio de DeSantis, dejando el fondo en un limbo legal.

Alligator Alcatraz, inaugurado el tres de julio de 2025 y construido en ocho días mediante poderes de emergencia estatales, albergaba aproximadamente 1,400 detenidos al momento de los reportes más recientes (de los cuales entre 700 y 800 eran cubanos), y el 70 % no tenía orden final de deportación.

Una corte federal de apelaciones permitió en abril que el centro permanezca abierto, al determinar que no había fondos federales involucrados en su construcción, lo que eximía al estado de cumplir reglas ambientales federales.

DeSantis confirmó esta semana que su administración ha sostenido conversaciones con funcionarios federales sobre el posible cierre del centro, pero insistió en que permanecerá operativo mientras el Departamento de Seguridad Nacional necesite ayuda para alojar migrantes.

"Si dejan de enviarnos migrantes, obviamente lo desmantelaríamos. Pero esa será una decisión que ellos tendrán que tomar", declaró DeSantis ante la prensa en Fort Myers.

El gobierno federal aprobó 608 millones de dólares para reembolsar a Florida por sus esfuerzos de control migratorio, pero ese dinero aún no ha sido transferido al estado; un primer pago de 58.3 millones estaba aprobado y se esperaba su transferencia en tres a cinco días hábiles, según reportes del pasado sábado.