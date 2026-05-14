Exclusiva: grandes navieras paralizan operaciones con Cuba tras sanciones a GAESA

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Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, dos de las mayores del mundo, notificaron a sus agencias de representación en Cuba la aplicación de un «STOP BOOKING» —paralización total de reservas— para todos los orígenes y destinos de sus servicios regulares hacia y desde la isla, según un comunicado urgente al que tuvo acceso en exclusiva este medio.
El documento, fechado el 14 de mayo de 2026, señala textualmente: «Durante la madrugada de ayer recibimos comunicación oficial por parte de las Agencias de Representación en Cuba de las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, mediante la cual se nos notificó la aplicación de un STOP BOOKING para todos los orígenes y destinos de sus servicios regulares hacia y desde Cuba».
Varias fuentes independientes confirmaron la veracidad del comunicado y precisaron que la medida va más allá de estas dos compañías: todas las navieras han pausado y reprogramado sus envíos a Cuba, tanto marítimos como aéreos.
La paralización tendría carácter temporal y respondería a la necesidad de reestructurar contratos para eliminar a GAESA como contraparte, tras las sanciones impuestas por Washington al conglomerado militar cubano.
El detonante directo fue el paquete de sanciones anunciado el 7 de mayo por el secretario de Estado Marco Rubio bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.
Las sanciones designan a GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A., conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias— como entidad bloqueada, congelan todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción con personas o empresas estadounidenses.
Crucialmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar todas sus operaciones con GAESA y sus filiales, bajo amenaza de sanciones secundarias.
El problema para las navieras es estructural: GAESA controla aproximadamente el 40% o más de la economía cubana, incluyendo puertos, terminales marítimas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel a través de su subsidiaria AUSA.
Eso significa que prácticamente cualquier operación comercial en la isla implica algún vínculo contractual con el conglomerado, lo que hace extremadamente difícil operar en Cuba sin incurrir en riesgo de sanciones.
El Departamento de Estado describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y acusó al conglomerado de manejar ingresos que «probablemente triplican el presupuesto del Estado» cubano, además de controlar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos en el extranjero.
La presidenta ejecutiva de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada de las FAR, fue sancionada personalmente el 7 de mayo.
La paralización naviera se suma a una cascada de retiradas empresariales. La minera canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones directas en Cuba ese mismo día, alegando que la orden ejecutiva hace «materialmente imposible» mantener operaciones normales, lo que agrava la ya crítica crisis energética en un país donde los apagones afectan a más del 55% del territorio durante hasta 25 horas diarias.
Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.
Rubio advirtió en su comunicado del 7 de mayo que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», una señal de que la presión sobre el régimen y sus socios comerciales internacionales no ha alcanzado aún su punto máximo.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones y su impacto en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM han paralizado sus operaciones con Cuba?
Las navieras han paralizado sus operaciones debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a GAESA, el conglomerado militar cubano. Estas sanciones dificultan las transacciones comerciales con empresas estadounidenses, obligando a las navieras a reestructurar sus contratos para evitar sanciones secundarias.
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¿Qué es GAESA y por qué ha sido sancionado por Estados Unidos?
GAESA es el Grupo de Administración Empresarial S.A., un conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Ha sido sancionado porque controla aproximadamente el 40% de la economía cubana y es considerado por EE.UU. como el núcleo del sistema comunista cleptocrático de la isla, manejando ingresos que triplican el presupuesto del Estado cubano.
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¿Cuál es el impacto de las sanciones sobre la economía cubana?
Las sanciones agravan la crisis económica en Cuba, afectando sectores clave como el turismo y la energía. La paralización de operaciones por parte de empresas extranjeras como Sherritt International y las restricciones impuestas a GAESA han exacerbado la escasez de recursos y los apagones, golpeando duramente a la población cubana.
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¿Qué medidas ha tomado Estados Unidos contra GAESA?
Estados Unidos ha impuesto sanciones que bloquean los activos de GAESA bajo jurisdicción estadounidense y prohíben transacciones con personas o empresas estadounidenses. Estas medidas también afectan a empresas extranjeras que continúen operando con GAESA, exponiéndolas a sanciones secundarias si no cierran sus operaciones antes del 5 de junio de 2026.
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¿Cómo están afectando las sanciones al sector turístico en Cuba?
Las sanciones están incrementando el riesgo para las empresas turísticas extranjeras en Cuba. GAESA controla gran parte de la infraestructura hotelera a través de Gaviota S.A., lo que complica las operaciones de cadenas hoteleras como Meliá e Iberostar, quienes enfrentan la posibilidad de sanciones secundarias por sus vínculos con el conglomerado militar cubano.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.