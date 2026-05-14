Exclusiva: grandes navieras paralizan operaciones con Cuba tras sanciones a GAESA

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Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, dos de las mayores del mundo, notificaron a sus agencias de representación en Cuba la aplicación de un «STOP BOOKING» —paralización total de reservas— para todos los orígenes y destinos de sus servicios regulares hacia y desde la isla, según un comunicado urgente al que tuvo acceso en exclusiva este medio.

El documento, fechado el 14 de mayo de 2026, señala textualmente: «Durante la madrugada de ayer recibimos comunicación oficial por parte de las Agencias de Representación en Cuba de las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, mediante la cual se nos notificó la aplicación de un STOP BOOKING para todos los orígenes y destinos de sus servicios regulares hacia y desde Cuba».

Varias fuentes independientes confirmaron la veracidad del comunicado y precisaron que la medida va más allá de estas dos compañías: todas las navieras han pausado y reprogramado sus envíos a Cuba, tanto marítimos como aéreos.

La paralización tendría carácter temporal y respondería a la necesidad de reestructurar contratos para eliminar a GAESA como contraparte, tras las sanciones impuestas por Washington al conglomerado militar cubano.

El detonante directo fue el paquete de sanciones anunciado el 7 de mayo por el secretario de Estado Marco Rubio bajo la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo.

Las sanciones designan a GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A., conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias— como entidad bloqueada, congelan todos sus activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción con personas o empresas estadounidenses.

Crucialmente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar todas sus operaciones con GAESA y sus filiales, bajo amenaza de sanciones secundarias.

El problema para las navieras es estructural: GAESA controla aproximadamente el 40% o más de la economía cubana, incluyendo puertos, terminales marítimas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel a través de su subsidiaria AUSA.

Eso significa que prácticamente cualquier operación comercial en la isla implica algún vínculo contractual con el conglomerado, lo que hace extremadamente difícil operar en Cuba sin incurrir en riesgo de sanciones.

El Departamento de Estado describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y acusó al conglomerado de manejar ingresos que «probablemente triplican el presupuesto del Estado» cubano, además de controlar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos en el extranjero.

La presidenta ejecutiva de GAESA, Ania Guillermina Lastres Morera, general de brigada de las FAR, fue sancionada personalmente el 7 de mayo.

La paralización naviera se suma a una cascada de retiradas empresariales. La minera canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones directas en Cuba ese mismo día, alegando que la orden ejecutiva hace «materialmente imposible» mantener operaciones normales, lo que agrava la ya crítica crisis energética en un país donde los apagones afectan a más del 55% del territorio durante hasta 25 horas diarias.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.

Rubio advirtió en su comunicado del 7 de mayo que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», una señal de que la presión sobre el régimen y sus socios comerciales internacionales no ha alcanzado aún su punto máximo.