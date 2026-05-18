Santa Clara celebra marcha por la diversidad en medio de la crisis cubana

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Santa Clara se vistió de colores este domingo durante una marcha por la diversidad enmarcada en la XIX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, organizada bajo el lema «El amor es Ley» entre el 4 y el 21 de mayo de 2026.
La publicación que da cuenta del evento fue escrita por Henry Omar Pérez, reportero de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en Villa Clara, con un historial documentado de alineamiento con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
«Las calles se llenaron de colores en una jornada encabezada por Ramón Silverio, director de El Mejunje, y Juana 'La Candela', acompañados por el rugido del Club de Motos Clásicas de Villa Clara», escribió el periodista oficialista en su cuenta de Facebook.
La marcha partió de El Mejunje, el centro cultural LGBTIQ+ más emblemático de Cuba fuera de La Habana, con 42 años de historia.
Pérez lo describe como «una verdadera catedral de la inclusión» y destaca la figura de Silverio como artífice de una mentalidad que «hoy se refleja en las calles de Santa Clara».
Participaron también organizaciones como Transcuba (Red de Personas Trans, Parejas y Familias) y la Red HSH Cuba - Villa Clara, según muestran las imágenes de la publicación.
El periodista celebra en su texto los avances legales del régimen —la Constitución de 2019 y el Código de las Familias aprobado en referéndum el 25 de septiembre de 2022 con un 67,87% de votos a favor— como «hitos que consagran legalmente la igualdad».
Sin embargo, activistas y organizaciones denuncian que la aplicación práctica de esos derechos sigue siendo irregular en escuelas, centros de salud y centros laborales.
El contexto real de la jornada es más complejo que la narrativa que transmite Pérez. La Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia prevista para el 17 de mayo en La Habana fue postergada para julio por Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, debido a la crisis eléctrica que atraviesa el país.
Esa decisión contrasta con la imagen de progreso y unidad que proyecta la publicación desde Santa Clara.
Pérez no es un observador neutral. En abril de 2026 publicó una boleta electoral marcada con el texto «Yo voté por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y lo volvería a hacer», y en noviembre de 2025 llamó «terrorista» al medio independiente El Toque e insultó a su director José Jasán Nieves.
Su crónica sobre la marcha sigue el patrón habitual de la prensa oficialista: elude la crisis, celebra los marcos legales del régimen y presenta la jornada como símbolo de unidad nacional.
«A pesar de la compleja situación del país, la ciudad alzó con orgullo la bandera cubana junto a la bandera de la diversidad», escribió Pérez, en una formulación que Mariela Castro ha replicado en ediciones anteriores para vincular la causa LGBTIQ+ con la defensa del régimen.
La Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se celebra desde 2008, pero su historia está marcada por cancelaciones y tensiones: en 2019 el CENESEX suspendió la conga en La Rampa, lo que llevó a activistas independientes a organizar una marcha alternativa que fue reprimida por la Seguridad del Estado.
Preguntas Frecuentes sobre la Marcha por la Diversidad en Santa Clara y la Situación LGBTQ+ en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál fue el propósito de la marcha por la diversidad en Santa Clara?
La marcha por la diversidad en Santa Clara se enmarcó en la XIX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, con el propósito de celebrar la diversidad y promover la inclusión bajo el lema «El amor es Ley». Este evento busca visibilizar y apoyar los derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Cuba.
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¿Qué organizaciones participaron en la marcha en Santa Clara?
En la marcha de Santa Clara participaron organizaciones como Transcuba y la Red HSH Cuba - Villa Clara, además de figuras emblemáticas del activismo LGBTIQ+ en Cuba como Ramón Silverio, director de El Mejunje.
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¿Por qué se postergó la Conga Cubana contra la Homofobia en La Habana?
La Conga Cubana contra la Homofobia prevista para el 17 de mayo en La Habana fue postergada para julio debido a la grave crisis eléctrica que atraviesa el país. Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, justificó la medida para garantizar una mejor organización y participación.
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¿Cuál es la postura del gobierno cubano sobre el activismo LGBTQ+ independiente?
El gobierno cubano, a través de Mariela Castro, ha descalificado al activismo LGBTQ+ independiente, calificándolo de "ficticio" y "mercenario", acusando a Estados Unidos de financiarlo para desestabilizar la revolución. Esta postura refleja una narrativa oficial que busca deslegitimar a la oposición y al activismo autónomo.
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¿Qué críticas se han planteado sobre la aplicación real de los derechos LGBTQ+ en Cuba?
A pesar de los avances legales como la Constitución de 2019 y el Código de las Familias de 2022, activistas y organizaciones denuncian que la aplicación práctica de esos derechos sigue siendo irregular en escuelas, centros de salud y laborales. La narrativa oficial no refleja las dificultades cotidianas que enfrentan las personas LGBTQ+ en Cuba.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.