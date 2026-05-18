Santa Clara celebra marcha por la diversidad en medio de la crisis cubana

Marchan en Santa Clara por los derechos y la visibilidad de la comunidad LGBTIQ+

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Santa Clara se vistió de colores este domingo durante una marcha por la diversidad enmarcada en la XIX Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia, organizada bajo el lema «El amor es Ley» entre el 4 y el 21 de mayo de 2026.

La publicación que da cuenta del evento fue escrita por Henry Omar Pérez, reportero de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) en Villa Clara, con un historial documentado de alineamiento con el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

«Las calles se llenaron de colores en una jornada encabezada por Ramón Silverio, director de El Mejunje, y Juana 'La Candela', acompañados por el rugido del Club de Motos Clásicas de Villa Clara», escribió el periodista oficialista en su cuenta de Facebook.

La marcha partió de El Mejunje, el centro cultural LGBTIQ+ más emblemático de Cuba fuera de La Habana, con 42 años de historia.

Pérez lo describe como «una verdadera catedral de la inclusión» y destaca la figura de Silverio como artífice de una mentalidad que «hoy se refleja en las calles de Santa Clara».

Participaron también organizaciones como Transcuba (Red de Personas Trans, Parejas y Familias) y la Red HSH Cuba - Villa Clara, según muestran las imágenes de la publicación.

El periodista celebra en su texto los avances legales del régimen —la Constitución de 2019 y el Código de las Familias aprobado en referéndum el 25 de septiembre de 2022 con un 67,87% de votos a favor— como «hitos que consagran legalmente la igualdad».

Sin embargo, activistas y organizaciones denuncian que la aplicación práctica de esos derechos sigue siendo irregular en escuelas, centros de salud y centros laborales.

El contexto real de la jornada es más complejo que la narrativa que transmite Pérez. La Conga Cubana contra la Homofobia y la Transfobia prevista para el 17 de mayo en La Habana fue postergada para julio por Mariela Castro Espín, directora del CENESEX, debido a la crisis eléctrica que atraviesa el país.

Esa decisión contrasta con la imagen de progreso y unidad que proyecta la publicación desde Santa Clara.

Pérez no es un observador neutral. En abril de 2026 publicó una boleta electoral marcada con el texto «Yo voté por Miguel Díaz-Canel Bermúdez y lo volvería a hacer», y en noviembre de 2025 llamó «terrorista» al medio independiente El Toque e insultó a su director José Jasán Nieves.

Su crónica sobre la marcha sigue el patrón habitual de la prensa oficialista: elude la crisis, celebra los marcos legales del régimen y presenta la jornada como símbolo de unidad nacional.

«A pesar de la compleja situación del país, la ciudad alzó con orgullo la bandera cubana junto a la bandera de la diversidad», escribió Pérez, en una formulación que Mariela Castro ha replicado en ediciones anteriores para vincular la causa LGBTIQ+ con la defensa del régimen.

La Jornada Cubana contra la Homofobia y la Transfobia se celebra desde 2008, pero su historia está marcada por cancelaciones y tensiones: en 2019 el CENESEX suspendió la conga en La Rampa, lo que llevó a activistas independientes a organizar una marcha alternativa que fue reprimida por la Seguridad del Estado.