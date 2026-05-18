Exportaciones agrícolas de EE.UU. a Cuba caen más de un 20 % en 2026

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Las exportaciones agrícolas y de alimentos de Estados Unidos a Cuba acumularon 102.8 millones de dólares en el primer trimestre de 2026, frente a 129.8 millones en el mismo período de 2025, lo que representa una caída interanual del 20.8%, según datos del Consejo de Comercio y Economía EE.UU.-Cuba publicados este mes.

La cifra contrasta con el récord del año fiscal 2025, cuando las exportaciones agrícolas estadounidenses a Cuba alcanzaron 476.1 millones de dólares, un 19.4% más que en el año fiscal 2024.

La caída del primer trimestre de 2026 rompe esa tendencia alcista y se produce en un contexto de endurecimiento de las sanciones de la administración Trump-Vance contra el régimen cubano.

El mes de marzo de 2026 mostró, sin embargo, un leve repunte: las exportaciones llegaron a 36.9 millones de dólares, un 0.85% más que en marzo de 2025, aunque por debajo de los 40.6 millones registrados en marzo de 2024.

Los meses anteriores habían sido más severos: en enero de 2026 la caída fue del 21.7% interanual y en febrero alcanzó el 36.6%, lo que arrastró el acumulado trimestral a su nivel más bajo en años.

Cuba ocupa el puesto 51 entre los 219 mercados de exportación agrícola de Estados Unidos, una posición ligeramente mejor que el puesto 52 del año anterior, lo que indica que la demanda de la isla sigue siendo relevante dentro del comercio agroalimentario estadounidense.

Dentro del comercio bilateral, las exportaciones de vehículos y combustibles al sector privado cubano mantienen un crecimiento sostenido.

Desde 2022, el valor acumulado de exportaciones de vehículos —eléctricos, de gasolina, bicicletas, motos, camiones y repuestos— supera los 253 millones de dólares, con 27.2 millones solo en los primeros meses de 2026.

En paralelo, Cuba importó 11.6 millones de dólares en combustibles de EE.UU. en el primer trimestre de 2026, con el 75.6% concentrado en marzo —8.78 millones de dólares—, destinados exclusivamente al sector privado y con exclusión expresa del gobierno, las Fuerzas Armadas y entidades estatales.

Esta distinción es central en la estrategia de la administración Trump-Vance, que combina presión máxima sobre el Estado cubano con una apertura selectiva hacia el sector privado emergente de la isla.

La caída de las importaciones agrícolas se produce además en medio de la peor crisis energética de Cuba en décadas. Venezuela interrumpió los envíos de crudo subsidiado —unos 26,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, y México suspendió sus envíos nueve días después por presiones de Washington.

Cuba necesita entre 100,000 y 110,000 barriles diarios para cubrir su demanda total y solo cubre alrededor del 40% con producción nacional, lo que ha provocado apagones de hasta 30 horas diarias.

Las nuevas sanciones contra GAESA anunciadas por Marco Rubio el 7 de mayo, sumadas a la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo sobre represión en Cuba, elevan a más de 240 las sanciones acumuladas contra el régimen desde enero de 2026.

La ONU advirtió en abril de 2026 que la crisis energética tiene un impacto «sistémico y cada vez mayor» en Cuba, con un plan humanitario que busca asistir a dos millones de personas en 63 municipios de ocho provincias y un déficit de financiación cercano a 60 millones de dólares de los 94 millones requeridos.