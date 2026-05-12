Cuba importó de EE.UU. más de 11 millones de dólares en combustible en el primer trimestre de 2026

Gasolinera de CUPET en Boyeros, La Habana Foto © Facebook Alexander Jorge Maracha

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Cuba importó combustibles y aceites de Estados Unidos por un valor total de 11,624,773 dólares entre enero y marzo de 2026, según datos publicados por el Consejo Económico y Comercial EE.UU.-Cuba, una cifra que refleja el crecimiento acelerado de estas transacciones en medio de la peor crisis energética que atraviesa la Isla en décadas.

El grueso de esas compras se concentró en marzo: 8,788,501 dólares, equivalente al 75,6% del total trimestral, frente a los apenas 88,746 dólares registrados en enero y los más de 2,2 millones de febrero.

Los envíos parten principalmente de tres distritos: Houston-Galveston (Texas), Miami (Florida) y Nueva Orleans (Luisiana), y están destinados exclusivamente al sector privado cubano, en el marco de una licencia federal que excluye al gobierno, las Fuerzas Armadas y las entidades estatales del régimen.

El producto de mayor valor en el trimestre fue la categoría de aceites de petróleo y derivados de minerales bituminosos, con 3,847,669 dólares solo desde Houston-Galveston en marzo.

Le siguen los aceites combustibles ligeros, que acumularon más de 5,3 millones de dólares en el trimestre, también con origen principal en Houston-Galveston.

La gasolina sin plomo desde Miami sumó 524,926 dólares en el período, mientras que la gasolina con plomo —utilizada mayoritariamente por vehículos modernos importados desde EE.UU.— alcanzó 116,230 dólares.

Hasta finales de marzo, la agencia Reuters documentó el envío de aproximadamente 30,000 barriles (4,8 millones de litros) al sector no estatal cubano, transportados en unos 200 isotanques ISO de 21,600 litros a bordo de 61 buques portacontenedores, con destino principal al puerto de Mariel.

Entre los importadores privados figuran panificadores, mayoristas que abastecen pequeños mercados urbanos y plataformas como Supermarket23, vinculada a descendientes del comandante Guillermo García.

Este flujo comercial se produce en el contexto de un colapso energético sin precedentes.

Venezuela interrumpió los envíos de crudo subsidiado —unos 26,000 barriles diarios— tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026. México (Pemex) suspendió sus envíos el 9 de enero por presiones de Washington.

La Orden Ejecutiva 14380, firmada por Trump el 29 de enero de 2026, impuso aranceles secundarios a cualquier país o entidad que exportara petróleo a Cuba, lo que disuadió a la mayoría de proveedores internacionales.

Cuba necesita entre 100,000 y 110,000 barriles diarios para cubrir su demanda total y cubre alrededor del 40% con producción nacional de crudo pesado.

El déficit ha provocado apagones de hasta 30 horas diarias en amplias zonas del país, paralización del transporte público y afectaciones al turismo.

La Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EE.UU. publicó en febrero de 2026 una guía que autoriza la exportación de combustibles estadounidenses a entidades privadas cubanas elegibles, excluyendo expresamente al Estado cubano y sus estructuras militares.

El régimen, por su parte, autorizó a las MIPYMES a importar combustible, pero con intermediación obligatoria de QUIMIMPORT o MAPRINTER y una tasa de CUPET de 0,12 dólares por litro, lo que eleva el costo final a más de 2,50 dólares por litro.