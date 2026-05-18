Diosdado Cabello justifica deportación de Alex Saab porque "no era venezolano" y tenía documentos falsos

Diosdado Cabello, ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, fijó este lunes la posición jurídica y política del Estado venezolano sobre la deportación de Alex Saab a Estados Unidos, afirmando que el empresario colombiano «no es venezolano» y que portaba desde 2004 una cédula de identidad fraudulenta.
«El ciudadano Alex Saab no es venezolano y presentaba desde el 2004 una cédula de identidad que no es legal, que no tendría respaldo legal en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME)», declaró Cabello.
Según el ministro, una investigación detallada del SAIME no encontró ningún expediente que certifique la venezolanidad de Saab: «No hay ningún expediente en el SAIME que certifique que esa persona sea venezolano».
Cabello reveló además un detalle que, según dijo, está documentado: cuando se interrogó a Saab sobre datos básicos de su supuesta cédula venezolana, no supo responder.
«Cuando se le preguntó el número de cédula, decía, no me acuerdo. ¿Cuál es su número de cédula? No me acuerdo. ¿Dónde lo sacó? No me acuerdo. ¿Quién le entregó la cédula? No me acuerdo», relató el ministro.
Para justificar legalmente la deportación, Cabello invocó el artículo 271 de la Constitución venezolana, que establece que «en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos».
Explicó que Saab fue enviado a Estados Unidos porque ese era el último país desde donde había ingresado a Venezuela: «Nosotros sometimos y fue deportado, ¿por qué? Hacia allá, porque ese es el último país de donde él vino, para Venezuela. La razón fundamental».
Cabello también cuestionó que sectores de la oposición venezolana salieran a defender a Saab, calificándolo de «extraño», y señaló que el propio abogado del empresario «hablaba de relaciones y de acuerdos con organismos de inteligencia estadounidenses no cumplidos por Alex Saab», lo que, según el ministro, «es un problema que tendrá él que aclarar».
El ministro anunció además que, a raíz de este caso, se investigan fraudes al Estado venezolano «de todo tipo».
Saab aterrizó el domingo en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en el condado Miami-Dade, escoltado por agentes federales estadounidenses, incluidos miembros de la DEA.
La deportación fue autorizada por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 en la denominada «Operación Resolución Absoluta».
La entrega se enmarca en un acuerdo diplomático más amplio entre Washington y el gobierno interino de Caracas, que también incluyó la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela el 31 de enero de 2026.
La deportación de Saab profundiza la división interna del chavismo, según advirtió el opositor venezolano Andrés Velásquez: «Las acusaciones van y vienen de un bando y otro».
El valor estratégico de Saab para Washington reside en su conocimiento sobre la arquitectura financiera del chavismo, considerado clave para los casos judiciales contra Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de Alex Saab y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué fue deportado Alex Saab a Estados Unidos?
Alex Saab fue deportado a Estados Unidos porque no era ciudadano venezolano y portaba documentos falsos, además de estar implicado en delitos de legitimación de capitales y otros cargos en Estados Unidos. Diosdado Cabello afirmó que Saab tenía una cédula de identidad fraudulenta y que no había ningún expediente en el SAIME que certificara su venezolanidad.
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¿Qué impacto tiene la deportación de Alex Saab en el chavismo?
La deportación de Alex Saab profundiza la división interna del chavismo, según el opositor Andrés Velásquez. Esta situación refleja tensiones dentro del régimen, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro, y pone de manifiesto las luchas de poder internas y el posible colapso del proyecto madurista.
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¿Cuál es el valor estratégico de Alex Saab para Estados Unidos?
El valor estratégico de Alex Saab para Estados Unidos reside en su conocimiento sobre la arquitectura financiera del chavismo, lo cual es crucial para los casos judiciales contra Nicolás Maduro y Cilia Flores. Saab podría proporcionar detalles sobre cómo se manejaron los fondos a través del sistema financiero internacional.
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¿Qué papel jugó Delcy Rodríguez en la deportación de Alex Saab?
Delcy Rodríguez autorizó la deportación de Alex Saab como parte de las negociaciones diplomáticas entre Washington y el gobierno interino de Caracas. Esto se produjo en un contexto político transformado tras la captura de Nicolás Maduro, en el cual Rodríguez asumió como presidenta interina.
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¿Qué dice la Constitución venezolana sobre la extradición de extranjeros?
Según el artículo 271 de la Constitución venezolana, "en ningún caso podrá ser negada la extradición de los extranjeros o extranjeras responsables de los delitos de legitimación de capitales, drogas, delincuencia organizada internacional, hechos contra el patrimonio público de otros estados y contra los derechos humanos". Esta cláusula sirvió como base legal para la deportación de Saab.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.