Carlos Giménez envía mensaje a Diosdado Cabello tras extradición de Alex Saab a EE.UU.

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El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó una contundente advertencia al dirigente chavista Diosdado Cabello Rondón, tras confirmarse la deportación de Alex Saab a Estados Unidos.

"Diosdado, eres el próximo", expresó Giménez.

El político cubanoamericano publicó dos mensajes en X. En el primero escribió: "Gracias al presidente Trump y al secretario Rubio, la dictadora interina Delcy Rodríguez ha entregado al criminal narcoterrorista Alex Saab para que enfrente la justicia en Estados Unidos. ¡Diosdado Cabello debe ser el próximo!".

Minutos después, el legislador publicó un segundo mensaje aún más directo: "¡Diosdado, eres el próximo!", junto al cartel oficial de recompensa del Departamento de Estado y la DEA contra Cabello Rondón.

Ese cartel ofrece hasta 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o condena de Cabello, acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y conspiración para usar y portar ametralladoras y dispositivos destructivos en el marco de un delito de drogas.

Según el medio UHN Plus, Giménez también advirtió: "Ya que Delcy nos envía a Alex Saab, Diosdado es el próximo. Luego iremos por ella. Queda poco", incluyendo así a la presidenta interina venezolana Delcy Rodríguez entre los siguientes objetivos de la presión estadounidense.

La recompensa por Cabello fue anunciada originalmente en marzo de 2020 en 10 millones de dólares y elevada a 25 millones en enero de 2025, cuando el Distrito Sur de Nueva York lo acusó formalmente de coordinar con las FARC el transporte de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos.

La deportación de Saab se confirmó en la noche del sábado, cuando una aeronave Gulfstream de matrícula estadounidense aterrizó alrededor de las 9:00 pm en el aeropuerto ejecutivo de Opa-locka, en Miami-Dade, con Saab escoltado por agentes federales de la DEA.

Fue Rodríguez quien autorizó la entrega, en el marco de las negociaciones entre Washington y el gobierno interino de Caracas surgido tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El SAIME venezolano confirmó la deportación mediante comunicado, señalando que Saab "se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América".

Esta es la segunda vez que Saab enfrenta la justicia estadounidense. En diciembre de 2023, el entonces presidente Joe Biden lo incluyó en un canje de prisioneros con Venezuela -sin haber sido condenado- a cambio de la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses, decisión ampliamente criticada por legisladores republicanos.

El pasado 11 de abril, Giménez ya había exigido públicamente a Rodríguez que entregara a Cabello a Estados Unidos, publicando ese mismo cartel de recompensa de 25 millones de dólares.

La congresista María Elvira Salazar también reaccionó este domingo a la deportación de Saab con una declaración que resume el momento político: "La era de la impunidad para los narcodictadores, sus testaferros y sus cómplices se está derrumbando en las Américas".