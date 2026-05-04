José Daniel Ferrer responde al MINFAR: «Eso lo decía también Maduro»

José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), respondió este lunes al mensaje belicista del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) con un video publicado en Facebook en el que comparó la retórica del régimen cubano con la de dictadores y líderes que ya han caído o sido derrocados.

El MINFAR había publicado hoy la frase atribuida a Fidel Castro: «La guerra no puede concluir sino con la victoria o la muerte, y para Cuba no puede existir otra alternativa que la victoria, cueste lo que cueste», acompañada de la imagen de un soldado apuntando con un fusil AK-47 y el texto «La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone».

Ferrer respondió con un video de un minuto y 23 segundos en el que enumeró, uno por uno, a los líderes que pronunciaron frases similares antes de su caída.

«Esto decían también Nicolás Maduro y sabemos dónde está. Esto decía también Diosdado Cabello y sabemos qué está pasando en Venezuela, quién manda, quién traza la línea, la senda, el camino a seguir», afirmó el dirigente opositor desde Miami.

El argumento de Ferrer tiene una resonancia directa en el contexto geopolítico reciente: Maduro fue capturado por fuerzas especiales de EE.UU. el 3 de enero de 2026 en Caracas, en una operación en la que murieron 32 escoltas cubanos.

Ferrer también mencionó a Vladimir Padrino López, exministro de Defensa venezolano que fue destituido el 18 de marzo de 2026, y al Ayatolá Jamenei, asesinado en ataques aéreos estadounidenses e israelíes el 28 de febrero de 2026.

«Esto lo han dicho muchos. Lo dijo Noriega, lo dijo Gaddafi, lo dijo Milošević, lo dijo Saddam Hussein, esto lo dijo el Ayatolá Jamenei. Esto lo han dicho muchos y sabemos dónde están unos y dónde están otros», señaló Ferrer.

El video se produce en el marco de la mayor escalada de tensión entre Cuba y Estados Unidos en décadas. El pasado viernes, Trump firmó una orden ejecutiva que amplía las sanciones contra Cuba, afectando los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.

El sábado, Trump declaró en The Villages, Florida, que EE.UU. «tomará Cuba casi inmediatamente» y amenazó con enviar el portaviones USS Abraham Lincoln a cien metros de las costas cubanas.

El domingo, Díaz-Canel advirtió ante delegados de 36 países sobre «la inminencia de una agresión militar» de EE.UU. e invocó la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo», declarando que «cada cubana y cada cubano tiene un fusil».

Ferrer, quien fue desterrado forzosamente de Cuba el 13 de octubre de 2025 y llegó a Miami donde fue recibido por congresistas cubanoamericanos y el secretario de Estado Marco Rubio, ya había advertido el sábado a represores y «chivatos» del régimen que «no tendrán escapatoria».

En su video de este lunes, el líder opositor lanzó un ultimátum directo a la cúpula del régimen: «La única solución para Cuba es el fin de la tiranía y si no salen por la buena, saldrán por las malas. Y más les conviene salir por las buenas. Ellos lo saben, ellos están seguros de que más les conviene salir por las buenas».