EE.UU. mantiene a Cuba fuera de licencia temporal sobre petróleo ruso

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió este lunes la Licencia General 134C sobre petróleo ruso, que autoriza temporalmente ciertas transacciones con crudo de origen ruso, pero mantiene a Cuba explícitamente excluida de cualquier beneficio bajo esa norma.

La licencia, firmada por Bradley T. Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), reemplaza a la GL 134B, que había expirado el 16 de mayo de 2026, y tiene vigencia hasta el 17 de junio de 2026.

El texto oficial de la GL 134C establece en su párrafo (b)(1) que la licencia «no autoriza ninguna transacción que involucre a una persona ubicada en o bajo las leyes de la República de Cuba», junto con Irán, Corea del Norte y las regiones ocupadas de Ucrania.

La exclusión es deliberada y consolida el cerco energético sobre la isla en un momento en que el régimen de Miguel Díaz-Canel enfrenta su peor crisis de combustible en décadas.

El propio ministro cubano de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió el 14 de mayo que Cuba se quedó «sin diésel y sin fuel oil», con el sistema eléctrico en estado «crítico».

La ironía es que De la O Levy figura entre los nueve funcionarios cubanos que OFAC añadió este mismo lunes a la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN), bajo el programa CUBA-EO14404 creado por la Orden Ejecutiva firmada por Trump el 1 de mayo de 2026.

Entre los nuevos sancionados también figuran Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; y Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones.

Como entidad, OFAC añadió a la lista SDN a la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2), fundada el 6 de junio de 1961, calificada como entidad gubernamental bajo el mismo programa sancionatorio.

La crisis energética cubana se agravó desde el 3 de enero de 2026, cuando la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses cortó entre 26,000 y 35,000 barriles diarios de petróleo venezolano, que representaban entre el 80% y el 90% de las importaciones cubanas.

El único alivio significativo fue la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin al puerto de Matanzas el 30 de marzo, con aproximadamente 730,000 barriles, un cargamento que apenas cubrió entre siete y 10 días de consumo.

Desde entonces, el petrolero ruso Universal lleva semanas a la deriva en el Atlántico sin poder llegar a Cuba, y la GL 134C cierra ahora la puerta legal a que terceros puedan ampararse en esa licencia para comerciar petróleo ruso con destino a la isla.

Cuba necesita entre 90,000 y 110,000 barriles diarios para electricidad, transporte y agricultura, pero solo produce internamente unos 40,000, una brecha que la dictadura lleva meses sin poder cubrir y que se traduce en apagones de hasta 30 horas para la población.