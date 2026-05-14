Gerardo Hernández se pone «creativo» y pide a EE.UU. un buque de petróleo para Cuba

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Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y exespía conocido como uno de los llamados «Cinco Héroes», publicó este jueves en X un mensaje irónico en el que sugiere que, si Washington quiere hacer un «gesto» real con Cuba, debería enviar un buque de petróleo en lugar de los 100 millones de dólares en ayuda humanitaria ofrecidos por el secretario de Estado Marco Rubio.

Sobre la imagen de un buque petrolero, Hernández escribió: «$100 millones no alcanzan para dos buques de petróleo, pero si de verdad los yanquis quieren tener un gesto, podrían mandar uno. (Digo yo)».

El funcionario del régimen acompañó la imagen con otra frase que deja en evidencia la magnitud de la crisis energética que padece la isla: «Cuando entró el buque de Rusia, tuvimos varios días con muy pocos apagones, así que...».

Sus palabras, como muchas veces suele hacer el exespía, se sienten como una burla hacia el pueblo. Pero claro, él pertenece a la clase acomodada y no padece las miserias de quienes duermen sin aire acondicionado.

La referencia es al petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que llegó al puerto de Matanzas el 31 de marzo con unas 100,000 toneladas métricas de crudo —aproximadamente 740,000 barriles—, el primer gran suministro en más de tres meses.

Ese cargamento fue refinado en Cienfuegos y comenzó a distribuirse el 17 de abril, generando un breve alivio en los apagones.

Sin embargo, el combustible ruso duró poco: el propio ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió este jueves que Cuba «no tiene fuel ni diésel para generar electricidad», con un déficit eléctrico superior a los 2,000 MW y apagones que afectan al 61% de la isla.

El tuit de Hernández responde directamente a la oferta anunciada por Rubio el 7 de mayo, cuando el Departamento de Estado declaró que EE.UU. «proporcionará 100 millones de dólares adicionales en asistencia humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias independientes confiables».

La propuesta generó rechazo inicial del régimen: el canciller Bruno Rodríguez Parrilla la calificó de «fábula», aunque el régimen retrocedió este jueves y declaró estar «dispuesto a escuchar las características del ofrecimiento y la manera en que se materializaría».

El tuit del exespía no es un hecho aislado: ese mismo día también respondió a un reporte sobre la «frustración» de Trump con Cuba, escribiendo: «Mal asesorados siempre en todo lo relacionado con Cuba, subestiman a nuestro pueblo, y después se sorprenden...».

El pasado martes ya había publicado que «Trump no tiene idea de lo que ocurre en Cuba», en una serie de mensajes combativos en redes sociales que reflejan el tono desafiante que el régimen mantiene incluso mientras la isla se hunde en su peor crisis energética en décadas.

El ministro de Energía ha reconocido que Cuba necesita ocho buques similares al Anatoly Kolodkin cada mes para sostener su sistema eléctrico, pero el país solo produce unos 40,000 barriles diarios frente a una demanda de entre 90,000 y 110,000.