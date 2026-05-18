Estados Unidos sanciona a los órganos de inteligencia y Seguridad del Estado de Cuba

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó este lunes a nueve altos dirigentes del régimen cubano y a tres entidades gubernamentales, entre ellas la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI, también conocida como G2), el principal servicio de espionaje exterior del Estado cubano, en una nueva oleada de sanciones bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

El secretario de Estado Marco Rubio confirmó la acción en una declaración oficial del Departamento de Estado, en la que afirmó haber designado a «11 élites del régimen cubano y tres organizaciones gubernamentales, incluyendo funcionarios y figuras militares asociadas al aparato de seguridad de Cuba, muchos de los cuales son responsables de haber reprimido al pueblo cubano».

La designación institucional más relevante es la de la DGI, fundada el 6 de junio de 1961, cuyos bienes bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados y cuyas transacciones con personas o entidades de Estados Unidos quedan prohibidas.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó las entradas del Ministerio del Interior (MININT) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ya sancionadas bajo el programa Global Magnitsky, para incluirlas también bajo el programa CUBA-EO14404.

Sus directivos, Oscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias, recibieron la misma actualización.

Entre los nueve individuos sancionados figuran Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y miembro del Buró Político; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; y Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones y ex presidenta ejecutiva de ETECSA.

También fueron designados Vicente De la O Levy, ministro de Energía y Minas, y Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia.

En el ámbito militar, las sanciones alcanzaron a cuatro generales: Joaquín Quintas Sola, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; José Miguel Gómez del Vallín, jefe de la Contrainteligencia Militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental; y Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central y miembro del Comité Central del PCC.

Esta es la segunda oleada de sanciones individuales contra el régimen en menos de dos semanas.

El 7 de mayo, Marco Rubio anunció las primeras designaciones bajo la EO 14404, que apuntaron a GAESA, el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, junto a su directiva Ania Guillermina Lastres Morera y a Moa Nickel S.A.

Como consecuencia de aquel primer paquete, grandes navieras como Hapag-Lloyd y CMA CGM paralizaron operaciones hacia Cuba, y la minera canadiense Sherritt International suspendió sus operaciones directas en la isla.

El contexto diplomático añade una capa de ironía: apenas tres días antes de ser sancionado, Morales Ojeda había presumido públicamente de la «transparencia» del régimen cubano tras conocerse una reunión de alto nivel entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y representantes del MININT en La Habana el 14 de mayo.

Rubio fue categórico al señalar que los actores designados «son responsables del sufrimiento del pueblo cubano, del fracaso de la economía cubana y de la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia extranjera, militares y de terrorismo».

El secretario de Estado advirtió que «se esperan acciones sancionatorias adicionales en los próximos días y semanas».