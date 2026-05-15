Morales Ojeda presume de la «transparencia» del régimen cubano tras reunión con el director de la CIA

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Roberto Morales Ojeda, uno de los hombres más poderosos del Partido Comunista de Cuba (PCC), presumió en redes sociales de la «transparencia» del gobierno revolucionario tras la reunión celebrada en La Habana entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y representantes del Ministerio del Interior (MININT) cubano.

«Con la transparencia que caracteriza al gobierno revolucionario se informa sobre el intercambio hoy con una delegación del gobierno de los Estados Unidos, espacio donde han quedado claros los argumentos sólidos que nos acompañan y la seriedad de Cuba para hablar sobre temas vitales de ambos países», escribió Morales Ojeda en su cuenta @DrRobertoMOjeda, cerrando el mensaje con el etiqueta #CubaEstáFirme.

La ironía del mensaje no pasó desapercibida: el régimen calificó de «transparente» una reunión que fue secreta hasta que el propio gobierno cubano la confirmó mediante un comunicado oficial publicado en el sitio del PCC.

Según ese comunicado, fue el gobierno estadounidense quien solicitó el encuentro y «la Dirección de la Revolución» quien lo aprobó. La reunión, una de las de más alto nivel entre Washington y La Habana en décadas, giró en torno a la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo, en la que la administración Trump reincorporó a Cuba el 20 de enero de 2025, pocas horas después de asumir su segundo mandato.

El comunicado del PCC afirmó que los intercambios «permitieron demostrar categóricamente que Cuba no constituye una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU., ni existen razones legítimas para incluirla en la lista de países que, supuestamente, patrocinan el terrorismo».

El régimen también negó de forma explícita la existencia de «bases militares o de inteligencia extranjera» en su territorio, una afirmación que contrasta directamente con los datos disponibles. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) ha identificado al menos 12 instalaciones chinas de inteligencia de señales en Cuba, con cuatro sitios principales en Bejucal, El Wajay, Calabazar y El Salao.

El secretario de Defensa Pete Hegseth confirmó ante el Congreso que buques de guerra rusos, incluido el submarino Kazán, han utilizado repetidamente los puertos cubanos.

El tuit de Morales Ojeda representa además un giro retórico llamativo en su propio discurso. El Secretario de Organización del Comité Central del PCC había calificado en enero la intervención armada como «riesgo inminente» y declarado que «rendirse no es una opción»; el 7 de mayo invocó a Raúl Castro para insistir en que «la unidad del pueblo es nuestra principal arma» ante la amenaza estadounidense.

La visita de Ratcliffe se produjo en el marco de una semana de intensa actividad diplomática. El 12 de mayo, Trump publicó en Truth Social: «Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar!». El 13 de mayo, Díaz-Canel declaró estar «dispuestos siempre al diálogo». Y ese mismo jueves, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla revirtió su posición sobre la oferta de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria propuesta por Washington, señalando que Cuba está «dispuesta a escuchar las características del ofrecimiento», apenas cinco días después de haberla calificado de «fábula» y «mentira».

El antecedente inmediato de la visita fue la reunión secreta del 10 de abril, cuando una delegación del Departamento de Estado realizó el primer aterrizaje de un avión oficial estadounidense en Cuba desde 2016, abordando temas como la liberación de presos políticos, la apertura de internet mediante Starlink y la presencia de grupos extranjeros en la isla.

El secretario de Estado Marco Rubio había advertido el 28 de abril que «no vamos a permitir que ningún aparato militar, de inteligencia o de seguridad extranjero opere con impunidad a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos», en referencia directa a las instalaciones chinas y rusas en Cuba.