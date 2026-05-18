Rafael Rojas alerta sobre un posible estallido incontrolable en Cuba

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El historiador y ensayista cubano Rafael Rojas advirtió que para que caiga el régimen de Miguel Díaz-Canel «tendría que darse un estallido social incontrolable o una intervención externa», algo que en su criterio podría estar muy cerca.

En un extenso análisis publicado en El País, el investigador sostiene que el futuro inmediato de Cuba se mueve entre tres posibles escenarios.

El primero sería un debilitamiento de la política de presión de Estados Unidos, ya sea por cambios internos en Washington o porque aliados como Rusia o China logren romper el cerco energético sobre la isla.

El segundo escenario contempla una negociación exitosa entre La Habana y Washington que permita aliviar las sanciones y dar oxígeno económico al régimen.

El tercero, que el historiador considera el más peligroso y costoso, sería una salida violenta a la crisis provocada por el creciente deterioro de las condiciones de vida y el aumento del descontento social.

«De seguir creciendo ese umbral de insatisfacción, con un verano en condiciones de fatal precarización de la vida diaria en la isla, como el que dará inicio muy pronto, podría producirse el tercero y más costoso de los escenarios que sería alguna salida violenta a la crisis: un estallido social incontrolable o una intervención militar de Estados Unidos», dijo Rojas.

El historiador describe cómo el gobierno cubano alterna simultáneamente dos estrategias contradictorias: resistir a Estados Unidos y negociar con Estados Unidos.

Esto ocurre mientras la isla enfrenta una doble crisis —estructural y coyuntural— que ha llevado a economistas, sociólogos y demógrafos a hablar del colapso no como escenario futuro, sino como realidad verificable.

«Resistir al imperio y negociar con el imperio. El Gobierno de Cuba alterna estas dos agendas simultáneas en un momento de incertidumbre e impredictibilidad en el que el futuro de la isla se dirime entre el colapso y la transición», dijo.

Apagones, protestas y colapso económico

Rojas considera que el deterioro acelerado de las condiciones de vida está elevando el nivel de tensión social en Cuba. Los apagones de hasta 20 y 22 horas diarias, la escasez de combustible, el desplome del transporte y la inflación han agravado el descontento ciudadano en toda la isla.

En mayo se registraron nuevas protestas en barrios de La Habana como Guanabacoa, Santos Suárez, Luyanó y Marianao, donde vecinos realizaron cacerolazos y bloquearon calles por los prolongados cortes eléctricos, reconocidos incluso por el ministro de Energía, Vicente de la O Levy.

El Observatorio Cubano de Conflictos contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5 % más que en igual mes del año anterior. A su vez, Cubalex documentó 229 manifestaciones en marzo, la cifra mensual más alta desde las protestas del 11J de 2021.

El deterioro económico también se ha profundizado. Según los economistas Carmelo Mesa-Lago y Pedro Monreal, el PIB cubano acumula años de caída y podría decrecer entre un 9 % y un 15 % entre 2025 y 2026. La CEPAL ubica a Cuba entre las economías más golpeadas de América Latina y advierte sobre una crisis humanitaria.

El turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país, cayó más del 50 % entre 2018 y 2024, pasando de casi cinco millones de visitantes anuales a menos de dos millones, según el economista Omar Everleny Pérez Villanueva.

Paralelamente, el demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos estima que la población cubana cayó a poco más de ocho millones de habitantes tras una ola migratoria sin precedentes.

Ante este escenario, Díaz-Canel aceptó discutir una oferta de ayuda humanitaria de 100 millones de dólares de Estados Unidos en combustible, alimentos y medicinas, condicionada a canalizarse por la Iglesia Católica sin intermediación estatal.

El canciller Bruno Rodríguez declaró recientemente que Cuba estaba «dispuesta a escuchar» los detalles de la propuesta.

Rojas, sin embargo, sostiene que el desenlace para Cuba aún no está definido. «Si el gobierno cubano recupera la iniciativa reformista y negocia con realismo, puede sobrevivir e, incluso, salir fortalecido», afirmó el intelectual y comparó las actuales medidas de austeridad con la «Opción Cero» aplicada durante el Período Especial de los años noventa.