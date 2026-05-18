Cubano cansado que lo comparen con...: "No nos parecemos en nada"

Un video publicado este domingo en TikTok por el creador @el_yambo se ha convertido en uno de los clips sobre identidad cubana más comentados de las últimas semanas, con un mensaje directo y sin matices: los cubanos no deben ser comparados con ningún otro latino porque, en sus palabras, «no nos parecemos en nada».

En apenas 44 segundos, el creador enumera los rasgos que considera exclusivos del cubano: dar comida, agua, ropa y trabajo sin importarle las consecuencias para sí mismo. «El cubano te da una muda de ropa y se queda sin ropa», afirma, y añade que esa generosidad opera «sin importarle si le va a ir bien o si le va a ir mal».

El mensaje no deja margen a la comparación: «No nos compares más ni con brasileños ni con venezolanos ni con puertorriqueños ni con dominicanos ni con nadie, que los cubanos somos otra raza».

El clip cierra con una declaración que ha dividido los comentarios: «Los cubanos somos la mejor raza que hay en el mundo. El que diga lo contrario está loco».

El video acumuló más de 61,900 vistas, 5,837 likes y 1,335 comentarios en menos de 24 horas, lo que refleja tanto adhesión entusiasta como posiciones críticas entre quienes lo vieron.

El contenido se inserta en una tendencia sostenida de videos virales sobre identidad cubana que se ha intensificado en 2025 y 2026. En abril de este año, Aisha Descane viralizó en Instagram un reel sobre costumbres de familias cubanas que acumuló más de 127,000 vistas en menos de 24 horas. En marzo, un cubano residente en el Reino Unido se viralizó enseñando salsa a sus suegros ingleses.

En noviembre de 2025, la cubana Mel Violat mostró la realidad emocional de emigrar —soledad, sacrificio y distancia familiar— en un video que también generó miles de reacciones. Y en abril de 2025, una cubana que regresó a Cienfuegos emocionó a las redes con una frase que resume el sentimiento de toda una generación en la diáspora: «Nunca perderé mi identidad».

La autoimagen de generosidad y solidaridad extrema que defiende @el_yambo tiene raíces documentadas. El Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba registró en estudios sociológicos que los cubanos tienden a autoevaluarse positivamente en hospitalidad y generosidad, rasgos que aparecen de forma recurrente tanto en el discurso popular como en el de la diáspora.

Las tensiones dentro de las comunidades latinas en el exterior también alimentan este tipo de contenidos. En febrero de este año, el presentador Alexander Otaola criticó el show de Bad Bunny en el Super Bowl con una frase que resumía esa fractura: «Yo soy orgullosamente latino y esto no me representa».

El alto número de comentarios en el video de @el_yambo —1,335 en menos de un día— sugiere que el debate sobre qué significa ser cubano, y en qué se diferencia del resto de los latinos, está lejos de agotarse en las redes sociales.