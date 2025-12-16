Roba en una cafetería en Marianao mientras los dueños estaban en el hospital con su hijo enfermo

Los dueños de una cafetería en Marianao, La Habana, denunciaron el robo cometido por un individuo en su negocio, durante la madrugada de este lunes, mientras ellos se encontraban en un hospital junto a su hijo enfermo.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la vivienda donde funciona la cafetería privada, enviadas por los propietarios al influencer Saúl Manuel, muestran el ingreso del ladrón al portal, de donde en unos pocos minutos roba una caja llena de productos.

“Esto sucedió hoy a las tres y media de la madrugada en mi casa. Tengo una cafetería en el portal. Ese pequeño negocio es el único sustento de mi familia”, escribió el dueño, en un mensaje en el que denuncia el asalto al local, cuando su esposa y él estaban en el hospital con su hijo.

“Las desgracias caen juntas, es muy doloroso todo lo que está ocurriendo”, lamentó.

En el video se ve a un hombre joven -vestido con shorts, pulóver y gorra- que llega a las 3:34 a.m. a la vivienda y utiliza una llave -que podría ser maestra o una copia de la real- para abrir el candado de la reja y acceder con absoluta calma y sin levantar sospechas, como si estuviera en su propia casa.

Cinco minutos después, sale con una caja plástica llena de distintos productos envasados y la coloca sobre un banco en la acera. Vuelve a entrar y enseguida saca una segunda caja que, entre otras cosas, contiene ruedas de cigarros.

Durante unos segundos parece indeciso acerca de sus siguientes pasos. En ese momento pasa una persona por la calle, pero el ladrón, sin inmutarse por su presencia, pone la segunda caja también en el asiento y empieza a seleccionar y traspasar parte de su contenido hacia la otra.

Luego, ingresa de nuevo a dejar la última caja medio vacía y sale, entrecerrando la reja, que al final queda abierta. Han transcurrido sólo siete minutos desde su llegada, en los que ha perpetrado el robo con total control y sin apuro.

La cafetería asaltada está ubicada en la calle 33 entre 104 y 106, en Marianao. El propietario pidió que si alguien identifica al ladrón lo contacte al número 50540758.

En el post, cientos de usuarios expresaron preocupación por el indetenible aumento de robos y asaltos violentos, y la falta de acción efectiva de la policía.

La mayoría comentó la total impunidad con que actúan los delincuentes, amparados por la desidia de las autoridades y con la seguridad de que podrían no ser detenidos por sus fechorías, aun cuando hayan sido grabados por cámaras de seguridad.

Ante el alza de la delincuencia en el país, se ha vuelto común que propietarios de viviendas y negocios privados instalen sistemas de vigilancia, para dejar constancia grabada de los robos u otros actos delictivos de los que sean víctimas.

En redes sociales, son frecuentes las denuncias de hechos similares como el ocurrido este lunes en La Habana, y que denotan la creciente inseguridad que se vive en el país. En varios asaltos recientes, los delincuentes han agredido sin piedad a los residentes de las viviendas, llegando a provocarles lesiones graves e incluso, la muerte.