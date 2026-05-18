Exembajador de EEUU ante la OEA advierte que una intervención en Cuba sigue sobre la mesa

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Frank Mora, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtió este domingo que una intervención militar en Cuba «sigue posible», aunque la calificó de lejana en el corto plazo, en una entrevista con el periodista Enrique Acevedo en el programa Esta Semana de N+ Univision.

Mora describió la estrategia de Washington como «casi una operación psicológica» para presionar al régimen cubano a hacer concesiones, que incluye el aumento de sanciones, la posible acusación penal contra Raúl Castro y la reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.

«Yo creo que la operación militar todavía estamos lejanos de eso, pero sigue posible», afirmó el exembajador, quien trazó un paralelo directo entre la estrategia aplicada contra Venezuela y lo que Washington estaría construyendo ahora contra Cuba.

«Creo que ese es el propósito de Washington, de demostrar a los cubanos: mira, hicimos lo mismo con Maduro en términos de encauzamiento y esto puede indicar que pudiéramos hacer lo mismo en términos de una operación militar», señaló Mora.

Sin embargo, el analista mostró escepticismo sobre la efectividad de estas medidas frente al líder cubano: «Este dictador Raúl Castro de 94 años, que le queda muy poco en este mundo, después de estar en el poder 67 años, no me parece que va a reaccionar o va a dejarse intimidar por este tipo de medidas».

El Departamento de Justicia de EEUU prepara una acusación penal formal contra Raúl Castro por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos, según informó Associated Press el jueves pasado.

Mora contextualizó la presión sobre Cuba en el marco de las múltiples crisis que enfrenta Trump: «La situación en Irán, la guerra en Irán no le va bien al presidente. Está teniendo sus costos, sus costos políticos y sus costos económicos. Y el presidente necesita victoria».

En ese sentido, el exembajador sugirió que Trump podría ver en Cuba una oportunidad de logro político: «Él quizás piense que en Cuba, si hay algún tipo de cambio, puede indicar que él ha podido hacer lo que ningún otro presidente de Estados Unidos ha podido hacer».

No obstante, advirtió que ese cálculo tiene sus límites: «En Estados Unidos simplemente en este momento no hay realmente apoyo para lo que ellos podrían considerar aventuras extranjeras».

Sobre la doctrina Trump en el hemisferio, Mora fue crítico: «Es una postura que realmente ha priorizado América Latina, pero de una perspectiva de coerción. O sea, la idea de utilizar herramientas de coerción, como la herramienta militar, para llevar a cabo ciertos objetivos».

Los objetivos que identificó son la migración, el narcotráfico y la contención de la influencia china en la región.

El exembajador argumentó que esa aproximación resulta insuficiente: «Los problemas que nos enfrentamos en este hemisferio son realmente complicados, complejos y transnacionales y por lo tanto se requiere de una respuesta multinacional como la plataforma, el foro de la OEA que puede ofrecer».

La entrevista se produce en un momento de máxima tensión. Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra Cuba, firmó una orden ejecutiva el 1 de mayo ampliando el marco sancionador y el 7 de mayo el secretario de Estado Marco Rubio anunció sanciones directas contra GAESA, el conglomerado militar cubano que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla.

Paralelamente, la visita del director de la CIA a La Habana el miércoles pasado, confirmada por el propio gobierno cubano, transmitió el mensaje de que EEUU solo dialogaría sobre asuntos económicos y de seguridad si Cuba realiza «cambios fundamentales».

Mora cerró su análisis con una valoración sobre el impacto regional de la política de Trump: «El presidente ahora es bastante impopular en la región en este momento y creo que no veo ningún esfuerzo por parte de Washington de cambiar la postura que tiene en este momento».