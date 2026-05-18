Cubanos en Canarias opinan sobre la crisis en Cuba: «El cambio es la única salida»

Más de 50,000 cubanos residentes en las Islas Canarias siguen con preocupación la situación en la isla y reclaman un cambio político como única vía de salida a la crisis que atraviesa el país, según recoge un reportaje de RadioTelevisión Canaria difundido esta semana.

Yordanka Sarmiento, secretaria de la Asociación de Cubanos en Gran Canaria, es la voz principal del reportaje y no deja lugar a dudas sobre la gravedad de lo que ocurre en la isla: «La situación allí es grave, crónica y cíclica. El cambio es la única salida que les queda al momento extremo que vive el país caribeño».

Sarmiento describe a un pueblo agotado y sin esperanza en el sistema que lo ha gobernado durante más de seis décadas: «Sufriendo, desesperado y cualquier opción a un cambio le sirve, cualquiera».

Sus palabras apuntan a una ruptura profunda con el discurso oficial del régimen, que durante décadas ha colocado la soberanía nacional por encima de las necesidades individuales: «El cubano ya perdió eso que nos enseñaron o que nos inculcaron de que la soberanía, que la patria está por encima de todo. El cubano lo que quiere es vivir».

Las declaraciones llegan días después de que la ONU y la OMS emitieran una alerta sobre la crisis humanitaria que atraviesa Cuba, agravada por los apagones que en algunas zonas se extienden hasta 20 horas diarias.

Según los organismos internacionales, más de 100,000 pacientes —incluidos más de 11,000 niños— esperan cirugías aplazadas por la falta de electricidad e insumos, mientras que alrededor de cinco millones de personas con enfermedades crónicas ven interrumpidos sus tratamientos.

La alerta fue emitida el pasado sábado por Edem Wosornu, de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, y Altaf Musani, de la Organización Mundial de la Salud, tras una misión de tres días a la isla.

La comunidad cubana en Canarias no ha permanecido pasiva ante el deterioro de la situación. El 29 de marzo, cubanos residentes en Tenerife se concentraron en la Plaza de España de Santa Cruz bajo el lema «La libertad es este año» y consignas como «Si Cuba está en la calle, nosotros también», denunciando apagones, escasez de alimentos y falta de medicinas.

El Gobierno de Canarias también ha actuado ante la emergencia: aprobó el envío de 75 toneladas de pollo enlatado a Villa Clara, una de las provincias más golpeadas, donde en febrero de 2026 se restringió la venta de pan normado solo a menores de 13 años y mayores de 65.

El éxodo cubano hacia España no ha dejado de crecer. En 2023, los cubanos nacionalizados españoles en Canarias se duplicaron respecto al año anterior, y al menos 27,000 cubanos se empadronaron en España en 2025, con un total de residentes cubanos en el país que supera los 160,000. Desde 2021, más de un millón de personas han abandonado la isla.

La frase de Casarmiento resume el sentir de una diáspora que ya no espera soluciones del régimen: «El cubano lo que quiere es vivir».