Régimen cubano organiza ejercicio contra «indisciplinas sociales» tras jornadas de protestas

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El régimen cubano lanzó este lunes el Quinto Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las drogas, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, una operación coordinada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) que llega directamente después de una semana de protestas masivas en La Habana y otras ciudades del país.

Las manifestaciones, que se extendieron entre el 13 y el 17 de mayo en al menos 12 municipios habaneros, fueron descritas como las más extensas en la capital desde el 11J de 2021 y estuvieron marcadas por consignas como «¡Corriente y comida!» y «¡Abajo la dictadura!».

La Agencia Cubana de Noticias (ACN) y el periódico Granma presentaron el ejercicio como una respuesta al «recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero» y al «cerco petrolero», atribuyendo la crisis a presiones externas de Estados Unidos.

Sin embargo, el lenguaje oficial revela un objetivo más inmediato: el texto señala que el ejercicio «incluye acciones contra hechos vandálicos y de indisciplina social, en ocasiones estimulados con fines subversivos, que generan daños materiales y riesgos para la vida e integridad de las personas».

Organizaciones de derechos humanos interpretan esa formulación como una criminalización directa de la protesta social, consistente con el uso de figuras del Código Penal cubano —como «desobediencia»— para perseguir a quienes las autoridades consideran disidentes.

El ejercicio se produce en el contexto de la peor crisis energética de Cuba en décadas. El sistema eléctrico registró un déficit récord de 2,153 MW el 13 de mayo, con apagones de hasta 22 horas diarias en La Habana. El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, admitió públicamente que Cuba no tenía «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

Esa escasez extrema detonó la oleada de protestas a la que el régimen responde ahora con este operativo. El gobierno reaccionó durante las manifestaciones con despliegues policiales, cortes de internet y arrestos, con al menos 14 detenidos reportados en La Habana.

Entre las prioridades declaradas del ejercicio figuran la protección del Sistema Electroenergético Nacional y los combustibles, la producción y comercialización de alimentos, y la prevención del narcotráfico y la corrupción.

Miguel Díaz-Canel participó en la edición anterior del ejercicio señalando que estas jornadas «constituyen una oportunidad para garantizar tranquilidad ciudadana, respeto al orden interior, disciplina social y participación en las principales tareas del país».

Este es el quinto operativo de este tipo en menos de dos años. La cronología incluye ediciones en diciembre de 2024, marzo de 2025, junio de 2025 y septiembre de 2025. En la primera edición se produjeron más de 3,300 arrestos y juicios en menos de una semana, con un 83% de medidas cautelares de prisión provisional.

El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC) contabilizó 1,133 protestas en abril de 2026, un 29,5% más que en el mismo mes de 2025, mientras que Cubalex documentó 229 manifestaciones en marzo de 2026, la cifra mensual más alta desde el 11J de 2021.