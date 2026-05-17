Entre cartón y consignas: “Mi buzón contra el bloqueo”, la nueva campaña ideológica de la FMC en Granma

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La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la provincia de Granma lanzó el viernes la campaña #MiBuzónContraElBloqueo, una iniciativa para recolectar cartas y mensajes escritos que denuncien el embargo estadounidense, en el marco de las actividades del Día de las Familias, cada 15 de mayo.

La demarcación de Las Mangas fue la pionera en el recorrido, que se extenderá por todos los municipios de la provincia. La convocatoria, abierta a personas de cualquier edad, se presenta como "respaldo al rechazo a las arbitrarias normas impulsadas por el gobierno de Donald Trump", mostró una publicación en Facebook de la deportista María Elena Cisneros Ferrer, residente en Bayamo

Los buzones artesanales de cartón blanco, con consignas como "Abajo el Bloqueo" y "Tumba el bloqueo", fueron colocados en espacios comunitarios al aire libre junto a la bandera de la FMC.

Captura de Facebook/María Elena Cisneros Ferrer

La campaña se inscribe en una oleada de movilizaciones políticas orquestadas por el régimen en los últimos meses, en un contexto de máxima polarización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y la posibilidad de una acción militar de Washington con el régimen autocrático de La Habana.

El Partido Comunista presumió de haber recolectado más de seis millones de firmas en la campaña Mi Firma por la Patria, entregadas al gobernante Miguel Díaz-Canel el 1 de mayo en la Tribuna Antiimperialista José Martí, en La Habana.

Esa campaña estuvo marcada por denuncias de coerción. Un audio filtrado expuso a una funcionaria de las FAR amenazando a trabajadores civiles de la corporación estatal Cimex con que "el que no esté de acuerdo con eso que pida la baja".

La víspera, Santiago de Cuba celebró la entrega oficial de las firmas provinciales, recogidas incluso en zonas remotas de la Sierra Maestra, en un acto que también generó burlas en redes sociales.

La reacción ciudadana ante la nueva campaña de buzones no fue distinta. Los comentarios en la publicación de la FMC desbordaron el escepticismo y la ironía.

Yandy Ogando preguntó: "¿Ah porque hay papel para cartas? Y uno escribiendo métodos médicos en recortes de papel".

Alexandra Rivas Almarares fue más directa. "El bloqueo es el descaro de tener a un pueblo 34 horas sin corriente mientras que otros gozan de prioridades que estoy segura muchos no tenemos", sostuvo.

Freddy Batista reclamó que "¿por qué no hacen cartas para los presos políticos para que los liberen? ¿Por qué no escriben para tener derechos humanos, cuando ni tú ni nadie puede elegir el presidente de tu país?"

Por su parte, Jorge Félix Castro preguntó con tono irónico "¿Y después que hacen con las cartas? ¿Las usan para hacerle una brujería a Marco Rubio o se las mandan para que se les ablande el corazoncito?"

Basilio Sanchez apuntó al fondo del problema, al cuestionar: "¿Y contra el bloqueo interno, que es el principal y que sí se puede resolver, pa cuándo?"

Finalmente Leyanis Isabel Silva Jomarrón resumió en una frase la percepción generalizada: "Esto sí se llama adoctrinamiento".

El patrón de campañas epistolares como herramienta propagandística tiene un paralelo regional reciente. En enero, el chavismo venezolano organizó una iniciativa similar de cartas de apoyo al expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores desde las plazas Bolívar en el país sudamericano, bajo el nombre "Los quiero de vuelta", con idéntica respuesta de burla ciudadana en redes.