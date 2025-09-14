Roban paneles y vigas de parque solar en Granma

Vídeos relacionados:
La policía cubana capturó a los autores del robo de más de 50 vigas y paneles solares del Parque Fotovoltaico Juan Pérez II, en Niquero, Granma
La cuenta oficialista Entérate con Aytana Alama dio cuenta del sucesosin aportar detalles sobre los detenidos, por lo que muchos han especulado sobre su probable vínculo laboral con el lugar del robo.
Las más de 50 vigas y los paneles, cuya cantidad no se especificó (“unos cuantos”) estaban “almacenados y no eran de los que se encontraban en funcionamiento”.
No es la primera vez que ocurren robos en estos parques, de interés estratégico para el régimen cubano. Con este tipo de informaciones, el gobierno intenta además desviar de si el objeto del malestar de la población ante los constantes apagones y, de paso, advertir que cualquier manifestación en este sentido será castigada “ejemplarmente”.
En junio, dos personas fueron detenidos y acusados del robo de cinco vigas metálicas de un parque solar aún en construcción en Colón, Matanzas.
“Las autoridades interceptaron a Ariel Andrés Hernández mientras transportaba cinco vigas metálicas de entre 3 y 4 metros de longitud en un triciclo eléctrico, en las inmediaciones de la carretera Perico-Colón, a la entrada de este último poblado”, dijo una fuente oficialista.
Las vigas habían sido adquiridas gracias a la complicidad de Juan Manuel Contreras Ordóñez, el custodio del parque fotovoltaico ubicado en la finca Deseada.
En febrero, la Policía del municipio Jovellanos, también en Matanzas, detectó que en el mercado local se vendían productos robados del parque fotovoltaico.
La mayor Yadira Prieto Vega, jefa de instrucción del MININT, explicó que los especialistas del parque identificaron los tornillos sustraídos que los cuentapropistas estaban vendiendo de forma ilegal, ya que son piezas que no se comercializan por ninguna otra vía.
“Se están utilizando en el ensamblaje, tanto de las mesas como de la instalación de los paneles solares directamente”, detalló en el Noticiero de la televisión.
La investigación policial aún no ha podido descifrar quiénes y de qué forma se robaron los tornillos de la obra en construcción y cómo llegaron al mercado. Hasta el momento solo se ha podido recuperar una cierta cantidad.
En diciembre de 2024, trascendió el robo de los paneles solares que dan energía a los sistemas de bombeo de agua en comunidades rurales de Las Tunas donde no hay acceso al líquido.
El régimen ha advertido que los implicados en estos robos podrían ser acusados del delito de sabotaje -que lleva sanciones más severas-, ya que son hechos relacionados con el sistema electroenergético nacional.
