EE.UU. da la bienvenida a Sissi Abascal, la Dama de Blanco más joven, tras años de prisión injusta en Cuba

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El Departamento de Estado de Estados Unidos dio la bienvenida este jueves a Sissi Abascal y su familia tras su llegada a Miami en exilio forzado, después de años de detención injusta por parte del régimen cubano.

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental publicó un mensaje oficial de bienvenida a Sissi Abascal en el que calificó su detención de «injusta» y reafirmó el compromiso de la Administración Trump con la liberación de todos los presos políticos cubanos.

«Después de años de detención injusta por parte del ilegítimo régimen cubano, hoy damos la bienvenida a la defensora de la libertad de las Damas de Blanco, Sissi Abascal, y a su familia, tras ser forzados al exilio», señaló la institución.

Abascal, de 27 años, es considerada la Dama de Blanco más joven de Cuba. Fue arrestada el 3 de noviembre de 2021 en Carlos Rojas, municipio de Jovellanos, provincia de Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021.

El Tribunal Municipal de Jovellanos la condenó a seis años de cárcel por los cargos de desacato, atentado y desórdenes públicos, y comenzó a cumplir su condena el 27 de diciembre de 2021 en la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas.

Dentro del penal, Abascal fue clasificada como «presa negativa» por negarse a participar en actividades políticas obligatorias, y recibió al menos siete negativas de cambio a un régimen penitenciario menos severo, la última en septiembre de 2025.

El régimen también le prohibió recibir ropa de abrigo para dormir durante el invierno en octubre de 2022, y fue operada de urgencia el 28 de agosto de 2025 por bartolinitis sin que las autoridades notificaran a su familia.

Su pena vencía el 5 de noviembre de 2027, por lo que le restaban aproximadamente 14 meses de prisión al momento de su liberación.

La organización Cubalex clasificó su salida como «libertad condicionada al exilio», un mecanismo habitual del régimen para desterrar opositores en lugar de otorgarles beneficios penitenciarios dentro de Cuba.

La liberación fue gestionada por la Fundación Rescate Jurídico, dirigida por el activista y empresario Santiago Álvarez.

«Después de mucho trabajo y paciencia, pues realmente fue un largo camino, finalmente logramos que la dictadura cubana libere a Sissi Abascal de la cárcel para que en Estados Unidos pueda atenderse sus problemas de salud», declaró Álvarez.

Abascal llegó a Miami con una visa humanitaria otorgada por el Departamento de Estado, cuya campaña «Injustamente Detenida» había incorporado su caso a inicios de septiembre de 2025.

Sus padres, Annia Zamora y Armando Abascal, también activistas, fueron detenidos y multados el 11 de abril de 2022 en represalia por su labor opositora.

La liberación de Abascal se produce en un contexto de represión sin precedentes: según Prisoners Defenders, en marzo de 2026 Cuba registraba 1,250 presos políticos, incluyendo 31 menores de edad, cifra récord histórico, de los cuales 358 fueron encarcelados por participar en las protestas del 11J.

La Administración Trump reafirmó que permanece «comprometida con la liberación de todos los presos políticos y un futuro libre de tiranía para el pueblo cubano».