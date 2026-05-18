"Estoy cansada del abuso porque esa gente no pasa calor": madre cubana estalla por los apagones

Una madre cubana identificada en TikTok como @gelylaflaki publicó el pasado miércoles un video de casi dos minutos en el que estalla de frustración ante los apagones que sufre su familia, con cortes de 18 horas o más al día en medio de un calor extremo.

«Estoy cansada del abuso porque esa gente no pasa calor», dice la mujer en el momento más contundente del video, refiriéndose a los funcionarios del régimen que imponen los cortes sin padecerlos.

«Nos están quitando la corriente 18 horas y más», denuncia, y describe secuencias de apagones que se extienden desde las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente, o desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente.

Al momento de grabar, llevaba sin electricidad desde las cuatro de la madrugada, cuando ya eran casi las cuatro de la tarde, y calculaba que no volvería hasta las 10 de la noche.

La mujer cuenta que tiene una estación de energía portátil —un ecoflow— y un ventilador recargable, pero que los cortes son tan prolongados que no le da tiempo a cargarlos: «De poco tiempo que ponen de corriente no me da tiempo a cargarlo».

A la crisis eléctrica se suma la escasez de gas. «Compro una balita y me da 30,000 pesos cubanos porque yo no puedo cocinar con corriente», explica, respondiendo además a quienes la critican en redes: «Después me dicen, ponte a trabajar vaga, no, mi vida no. Si me pongo a trabajarle aquí a alguien no puedo comprar la balita de gas».

En el video también menciona que una de sus hijas estaba enferma con vómitos al momento de grabar, y que la acumulación de presiones la tiene al límite: «Tengo la niña enferma con vómito, entonces a todo eso ya me está volviendo loca».

Este testimonio llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en años recientes. El mismo 13 de mayo, Cuba registró un déficit récord de 2,153 MW. Al día siguiente, la termoeléctrica Antonio Guiteras colapsó por novena vez en 2026, dejando a las provincias orientales operando como microsistemas aislados.

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que Cuba estaba «sin absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante», describiendo la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».

Matanzas es una de las provincias más golpeadas, con apagones de hasta veinte horas diarias en algunos municipios. El poblado de Cantel, en Cárdenas, llevaba más de siete días sin electricidad al 11 de mayo tras la explosión de un transformador, sin respuesta de las autoridades.

No es la primera vez que @gelylaflaki documenta el impacto de los apagones en su familia. En febrero de 2026 compartió sus razones para emigrar o quedarse, cerrando con una frase que resume el estado de ánimo de muchos cubanos: «Aún sigo teniendo la tonta esperanza de que esto mejorará algún día».