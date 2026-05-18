"Estoy cansada del abuso porque esa gente no pasa calor": madre cubana estalla por los apagones

Una madre cubana identificada en TikTok como @gelylaflaki publicó el pasado miércoles un video de casi dos minutos en el que estalla de frustración ante los apagones que sufre su familia, con cortes de 18 horas o más al día en medio de un calor extremo.
«Estoy cansada del abuso porque esa gente no pasa calor», dice la mujer en el momento más contundente del video, refiriéndose a los funcionarios del régimen que imponen los cortes sin padecerlos.
«Nos están quitando la corriente 18 horas y más», denuncia, y describe secuencias de apagones que se extienden desde las 10 de la noche hasta las 3 de la tarde del día siguiente, o desde la 1 de la tarde hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Al momento de grabar, llevaba sin electricidad desde las cuatro de la madrugada, cuando ya eran casi las cuatro de la tarde, y calculaba que no volvería hasta las 10 de la noche.
La mujer cuenta que tiene una estación de energía portátil —un ecoflow— y un ventilador recargable, pero que los cortes son tan prolongados que no le da tiempo a cargarlos: «De poco tiempo que ponen de corriente no me da tiempo a cargarlo».
A la crisis eléctrica se suma la escasez de gas. «Compro una balita y me da 30,000 pesos cubanos porque yo no puedo cocinar con corriente», explica, respondiendo además a quienes la critican en redes: «Después me dicen, ponte a trabajar vaga, no, mi vida no. Si me pongo a trabajarle aquí a alguien no puedo comprar la balita de gas».
En el video también menciona que una de sus hijas estaba enferma con vómitos al momento de grabar, y que la acumulación de presiones la tiene al límite: «Tengo la niña enferma con vómito, entonces a todo eso ya me está volviendo loca».
Este testimonio llega en el peor momento de la crisis eléctrica cubana en años recientes. El mismo 13 de mayo, Cuba registró un déficit récord de 2,153 MW. Al día siguiente, la termoeléctrica Antonio Guiteras colapsó por novena vez en 2026, dejando a las provincias orientales operando como microsistemas aislados.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, reconoció públicamente que Cuba estaba «sin absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante», describiendo la situación como «aguda, crítica y extremadamente tensa».
Matanzas es una de las provincias más golpeadas, con apagones de hasta veinte horas diarias en algunos municipios. El poblado de Cantel, en Cárdenas, llevaba más de siete días sin electricidad al 11 de mayo tras la explosión de un transformador, sin respuesta de las autoridades.
No es la primera vez que @gelylaflaki documenta el impacto de los apagones en su familia. En febrero de 2026 compartió sus razones para emigrar o quedarse, cerrando con una frase que resume el estado de ánimo de muchos cubanos: «Aún sigo teniendo la tonta esperanza de que esto mejorará algún día».
Preguntas frecuentes sobre la crisis eléctrica en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué hay apagones prolongados en Cuba?
Los apagones prolongados en Cuba se deben a una crisis energética que afecta al país por falta de mantenimiento en plantas termoeléctricas, escasez de combustible y un sistema eléctrico colapsado.
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¿Cómo afecta la crisis eléctrica a las familias cubanas?
La crisis eléctrica impacta gravemente a las familias cubanas, obligándolas a reorganizar su vida cotidiana. Las familias deben ajustar sus rutinas para realizar tareas domésticas durante las pocas horas de electricidad, lo que incluye cocinar, lavar ropa y bombear agua. Además, la falta de electricidad provoca problemas de salud debido al calor y la proliferación de mosquitos, especialmente entre los niños.
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¿Qué soluciones improvisan las familias cubanas ante los apagones?
Para enfrentar los apagones, las familias cubanas han recurrido a soluciones como el uso de carbón para cocinar, ventiladores recargables y estaciones de energía portátiles. Sin embargo, estas alternativas no siempre son efectivas debido a la duración de los cortes de electricidad y la falta de recursos para mantenerlas.
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¿Cuál es la respuesta del gobierno cubano ante la crisis energética?
El gobierno cubano ha reconocido la gravedad de la crisis energética, calificándola de "aguda, crítica y extremadamente tensa". Sin embargo, no ha presentado un plan de solución real ni un cronograma creíble para mejorar la situación, lo que ha generado descontento y protestas entre la población.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.