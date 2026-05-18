Ferrer: «Si el régimen no es eliminado, sus aliados lo ayudarán a armarse hasta los dientes y será un peligro mucho mayor para EE.UU.»

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José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), advirtió este domingo que si el régimen castrocomunista no es eliminado, sus aliados lo ayudarán a armarse hasta los dientes y representará un peligro mucho mayor para Estados Unidos, en una publicación en su cuenta de Facebook que responde directamente al reporte sobre la adquisición de drones militares por parte de La Habana.

Ferrer vinculó esa compra de armamento con una estrategia deliberada del régimen para sobrevivir a la presión de Washington replicando la lógica de la Crisis de los Misiles de 1962.

«Lo de la compra de drones y la guapería del régimen castrocomunista, que amenaza con 'un baño de sangre', se debe a que ellos creen que pueden salir airosos de la confrontación actual con Estados Unidos al estilo 'Crisis de los Misiles' en 1962», escribió el opositor cubano.

El mensaje llega un día después de que Axios publicara un reporte basado en inteligencia clasificada según el cual Cuba habría adquirido más de 300 drones militares de ataque procedentes de Rusia e Irán desde 2023, almacenados en ubicaciones estratégicas a lo largo de la isla.

Según esa inteligencia, funcionarios cubanos habrían discutido planes para emplear esos drones contra la base naval de Guantánamo, buques militares estadounidenses y posiblemente Key West, Florida, a solo 90 millas de La Habana.

Ferrer fue más allá en su advertencia y afirmó que el régimen está dispuesto a cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder: «Lo vengo diciendo hace varios meses: con tal de mantenerse en el poder son capaces hasta de llevar nuevamente misiles nucleares a Cuba».

Usando la metáfora de la «bacteria asesina», el líder opositor subrayó que una confrontación que no se resuelva de raíz puede dejar al régimen más fortalecido que antes.

«Lo dije y lo repito: lo que se empieza se termina o la 'bacteria asesina' puede salir fortalecida. Si el régimen castrocomunista no es eliminado, sus aliados lo ayudarán a armarse hasta los dientes y será un peligro mucho mayor para EE.UU.», concluyó Ferrer.

Facebook / José Daniel Ferrer

El congresista Mario Díaz-Balart también alertó que los drones cubanos están a 90 millas de las costas estadounidenses y cerca de infraestructura crítica, calificando al régimen de amenaza para la seguridad nacional.

El régimen, por su parte, no negó la adquisición de los drones. El viceministro Carlos Fernández de Cossío invocó el principio de legítima defensa sin desmentir los hechos, mientras que el canciller Bruno Rodríguez Parrilla evitó mencionar el reporte directamente y acusó a EE.UU. de fabricar pretextos para una agresión militar.

La escalada se produce en un momento de máxima tensión: el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana el 15 de mayo y poco antes el secretario de Defensa Pete Hegseth había confirmado ante el Congreso que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU.

La postura de Ferrer contrasta con la de analistas como Daniel DePetris, quien argumentó que la adquisición de drones responde a la obsolescencia militar convencional del régimen y descartó un ataque preventivo como «altamente improbable, si no del todo irracional», y con la del senador demócrata Rubén Gallego, quien rechazó el reporte de Axios. «Esto es solo propaganda para construir un caso para una invasión de Cuba», dijo.

Mientras el régimen evita desmentir directamente el reporte sobre los drones, continúan las reacciones y advertencias sobre los vínculos de La Habana con sus aliados.