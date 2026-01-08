¡El escándalo sigue! Zajaris saca a la luz audios y mensajes de Al2 llenos de ofensas

La actriz cubana Zajaris Fernández volvió a generar gran repercusión en redes sociales al publicar un video de sus conversaciones privadas vía WhatsApp con el rapero Al2 El Aldeano, en la que se escuchan insultos y ofensas graves hacia ella.

En el video se muestran mensajes y audios enviados por Al2 en los que el músico la agrede verbalmente con palabras ofensivas de todo tipo, además de recriminarle por trabajar en el teatro y estar “rodeada de machos”.

Captura Instagram / Zajaris

“El origen del audio, la historia enterita, 19 de julio 2024. Terminando el show y mis tacones. ¡Y que saquen, que voy a seguir sacando! Por cierto, hoy no ha habido llamaditas ni mensajitos. ¿Qué pasó? Parece que ahora sí van a parar”, escribió Zajaris junto al video.

Captura Instagram / Zajaris

Los seguidores de la actriz reaccionaron con muestras de apoyo y mensajes de alivio por su decisión de hacer públicas las pruebas de una relación aparentemente tóxica. “Muy fuerte lo que viviste, Zaja”, “Eres valiente por mostrarlo”, “Qué bueno que saliste de ahí”, fueron algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

Captura Instagram / Zajaris

Esta nueva exposición llega un día después de que Al2 acusara a Zajaris de agresión física y amenazas, mostrando fotos de heridas y afirmando que llevará el caso ante la policía. El artista escribió: “Contigo es con la policía directo”, asegurando que tiene pruebas de los ataques.

El conflicto entre ambos, que había permanecido en silencio durante más de un año, ha escalado a una guerra abierta en redes sociales, donde cada uno ha publicado su versión. La disputa no solo ha generado indignación entre sus seguidores, sino también un debate sobre los límites entre la privacidad y la exposición pública de las relaciones sentimentales.