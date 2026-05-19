NVIDIA agradece a SpaceX y Elon Musk por probar su nuevo procesador Vera CPU

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NVIDIA agradeció públicamente a SpaceX y a Elon Musk por ser uno de los primeros clientes en probar su nuevo procesador Vera CPU, diseñado para la inteligencia artificial agéntica, en una publicación en X que generó decenas de millones de vistas en pocas horas.

Ilustración editorial sobre la colaboración entre NVIDIA y SpaceX alrededor del nuevo procesador Vera CPU.

El mensaje, publicado el lunes 18 de mayo por la cuenta oficial de NVIDIA, decía: «Thanks @SpaceX and @elonmusk, excited for you to try out the NVIDIA Vera CPU». La cuenta de infraestructura de IA de la compañía, @NVIDIAAIInfra, amplió el anuncio con otra publicación: «Este es solo el comienzo para Vera, nuestra CPU diseñada específicamente para la IA agéntica. Gracias a @elonmusk y al equipo de SpaceX».

Musk respondió este martes con un juego de palabras: «Vera nice, Vera nice… », en referencia al nombre del procesador y a la expresión italiana que significa «muy bueno».

La entrega a SpaceX formó parte de una gira realizada el viernes 15 de mayo por Ian Buck, vicepresidente de NVIDIA, quien llevó personalmente las primeras unidades de Vera CPU a cuatro clientes clave: Anthropic en San Francisco, OpenAI en Mission Bay, SpaceX en Palo Alto y Oracle Cloud Infrastructure en Santa Clara, donde se completó el recorrido el propio lunes 18 de mayo.

Durante la visita a las instalaciones de SpaceX en Palo Alto, Musk examinó el sistema y preguntó específicamente por los núcleos, la memoria y el sistema de refrigeración del procesador, según el blog oficial de NVIDIA sobre la entrega.

La Vera CPU fue anunciada oficialmente el 5 de enero de 2026 como el primer procesador personalizado de NVIDIA para centros de datos. Cuenta con 88 núcleos personalizados «Olympus» compatibles con arquitectura Arm, hasta 1,5 TB de memoria LPDDR5X, hasta 1,2 TB/s de ancho de banda de memoria y conectividad NVLink-C2C de segunda generación con 1,8 TB/s de ancho de banda bidireccional entre CPU y GPU, siete veces más rápido que PCIe Gen 6.

El procesador forma parte de la plataforma Vera Rubin, la próxima generación de sistemas de IA de NVIDIA para centros de datos, donde Vera actúa como CPU de orquestación y Rubin como GPU de cómputo. NVIDIA posiciona este chip para cargas de trabajo de entrenamiento avanzado, agentes de IA, analítica, nube y almacenamiento en lo que la compañía denomina «fábricas de IA».

La relación entre Musk y NVIDIA es estrecha y múltiple: SpaceX es cliente directo de hardware de la compañía, mientras que xAI —la empresa de inteligencia artificial fundada por Musk en 2023— opera el superclúster Colossus en Memphis, Tennessee, con decenas de miles de GPUs de NVIDIA para entrenar sus modelos Grok. La entrega de Vera CPU a SpaceX, y no a xAI, posiciona a la empresa aeroespacial como pionera en adoptar la nueva generación de infraestructura de CPU para IA agéntica de NVIDIA.

La cuenta de NVIDIA AI Infrastructure resumió el alcance del momento con una frase que apunta al futuro: «Este es solo el comienzo para Vera».