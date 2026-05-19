Marco Rubio: vendrán más sanciones para las élites del régimen cubano

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El secretario de Estado Marco Rubio anunció este lunes una nueva oleada de sanciones contra el régimen cubano, designando a 11 élites y tres organizaciones gubernamentales bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, y advirtió que habrá más medidas en los próximos días y semanas.

«Los actores alineados con el régimen, como los designados hoy, son responsables del sufrimiento del pueblo cubano, del fracaso de la economía cubana y de la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia extranjera, militares y terroristas», declaró Rubio en el comunicado oficial.

Entre los sancionados figuran altos funcionarios civiles y militares. En el ámbito político, la lista incluye a Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; a Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; a Mayra Arevich Marín, ministra de Comunicaciones; a Vicente De la O Levy, ministro de Energía y Minas; y a Rosabel Gamon Verde, ministra de Justicia.

En el ámbito castrense, fueron designados cuatro generales: Joaquín Quintas Sola, viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; José Miguel Gómez del Vallín, jefe de Contrainteligencia Militar; Eugenio Armando Rabilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental; y Raúl Villar Kessell, jefe del Ejército Central.

La designación institucional más relevante es la de la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2), el principal servicio de espionaje exterior del Estado cubano, fundado en 1961, cuyos activos bajo jurisdicción estadounidense quedan congelados.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) actualizó las entradas del Ministerio del Interior y la Policía Nacional Revolucionaria para incluirlas también bajo el programa derivado de la Orden Ejecutiva 14404.

Esta es la segunda oleada de sanciones individuales en menos de dos semanas.

El 7 de mayo, Rubio había apuntado al corazón económico del régimen al sancionar a GAESA y a Moa Nickel S.A., el conglomerado militar que controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana.

Como consecuencia, las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron reservas de carga hacia y desde Cuba, y la minera canadiense Sherritt International paralizó sus operaciones directas en la isla.

El contexto diplomático añade una capa de tensión: apenas tres días antes de ser sancionado, Morales Ojeda había presumido públicamente de la «transparencia» del régimen cubano, tras conocerse una reunión de alto nivel entre el director de la CIA, John Ratcliffe, y representantes del Ministerio del Interior en La Habana el 14 de mayo.

Las sanciones del 18 de mayo señalan que la presión coercitiva continúa en paralelo a cualquier canal diplomático.

Las empresas extranjeras tienen hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar vínculos con entidades sancionadas vinculadas a GAESA, bajo riesgo de sanciones secundarias que también alcanzan a personas e instituciones financieras no estadounidenses.

Rubio fue categórico: «Se esperan acciones sancionatorias adicionales en los próximos días y semanas».