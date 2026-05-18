Especialista en litigios contra Cuba advierte debilitamiento del régimen: «Está perdiendo capacidad para sostenerse»

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La abogada Lindsey Lazopoulos Friedman, especialista en litigios contra el gobierno cubano, afirmó este lunes que el régimen de La Habana «está en sus estertores» y que «estamos llegando a un punto crítico donde el régimen está perdiendo completamente su capacidad de sostenerse», en una entrevista con el programa matutino de News4JAX en Jacksonville, Florida.
Friedman, abogada del bufete Holtzman Vogel y exfiscal federal del Distrito Sur de Florida, hizo estas declaraciones en el contexto de una escalada sin precedentes en las tensiones entre Washington y La Habana, marcada por tres detonantes simultáneos: los reportes sobre una posible acusación penal federal contra Raúl Castro, la revelación de que Cuba posee más de 300 drones militares, y una crisis energética con apagones de hasta 22 horas diarias.
Sobre la posible acusación contra el exmandatario cubano de 94 años, Friedman señaló que «en este momento, todas las opciones están sobre la mesa» y que los posibles cargos «podrían incluir narcotráfico, lavado de dinero y, ciertamente, el asesinato de los pilotos de Hermanos al Rescate».
La acusación estaría vinculada al derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.
La especialista comparó el proceso con el caso de Nicolás Maduro, cuya acusación fue sellada en 2011, revelada en 2020 y culminó con su arresto en enero de 2026, e indicó que «el gobierno de EE.UU. probablemente ya obtuvo esa acusación para estar donde estamos en esta campaña de presión».
Al ser preguntada sobre si Washington subestima la capacidad del régimen para resistir, Friedman fue categórica: «Absolutamente no. Es simplemente la realidad de que el régimen Castro está subestimando la voluntad y determinación de los Estados Unidos y la diáspora cubanoamericana».
Sobre los más de 300 drones militares adquiridos de Rusia e Irán que según inteligencia estadounidense posee Cuba y que podrían alcanzar Florida, la abogada interpretó la filtración como una señal de debilidad: «Esa es una noticia que el régimen cubano filtró porque están desesperados».
Friedman subrayó la diferencia entre el régimen y la población: «Hay una enorme diferencia entre el régimen que está desesperado por mantener su férreo control sobre el poder, y el pueblo cubano que está desesperado y sufriendo durante esta crisis humanitaria».
El secretario de Estado Marco Rubio había declarado que «no creo que podamos cambiar la trayectoria de Cuba mientras estas personas estén a cargo», posición que Friedman respaldó al señalar que la diáspora cubanoamericana «ha llevado la bandera durante décadas, llamando a la libertad, la democracia y la dignidad humana».
La abogada también advirtió sobre las amenazas a la seguridad nacional que representa el régimen. Cuba recopila inteligencia para Rusia y China, y agentes del gobierno cubano cometen fraude millonario en el sistema de Medicare estadounidense, extrayendo ese dinero fuera del país.
Por su parte, Miguel Díaz-Canel advirtió este lunes que una agresión militar de EE.UU. contra Cuba provocaría «un baño de sangre de consecuencias incalculables», mientras la isla atraviesa su peor crisis energética en décadas con un déficit eléctrico récord de más de 2,153 MW registrado el 13 de mayo.
Friedman cerró con una nota de esperanza para la comunidad cubanoamericana: «Las implicaciones para los cubanoamericanos son muy esperanzadoras», y añadió que la lucha por la libertad, la democracia y la autodeterminación «no tiene fecha de vencimiento».
Preguntas Frecuentes sobre la Acusación contra Raúl Castro y la Crisis en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el régimen cubano está perdiendo su capacidad de mantenerse?
El régimen cubano está perdiendo su capacidad de mantenerse debido a una combinación de factores internos y externos, incluyendo una crisis energética con apagones prolongados, presión diplomática y sanciones por parte de Estados Unidos, y la revelación de que Cuba posee más de 300 drones militares. Además, la especialista Lindsey Lazopoulos Friedman destaca que el régimen subestima la voluntad de EE.UU. y la diáspora cubanoamericana para presionar por un cambio.
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¿Cuál es el impacto de la posible acusación penal contra Raúl Castro?
La posible acusación penal contra Raúl Castro podría tener un fuerte impacto político y simbólico, al aumentar la presión sobre el régimen cubano. La acusación está relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que resultó en la muerte de cuatro cubanoamericanos. Aunque no hay tratado de extradición con EE.UU., la acusación podría servir como una herramienta diplomática para obligar a Cuba a realizar cambios internos.
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¿Qué significa la crisis energética en Cuba para la población?
La crisis energética en Cuba ha llevado a apagones de hasta 22 horas diarias, lo que afecta gravemente la vida diaria de los ciudadanos cubanos y agrava la crisis humanitaria en la isla. Esta situación ha sido un factor clave en el aumento de las tensiones internas y el descontento popular, mientras el régimen lucha por mantener su control sobre el país en medio de sanciones y presiones externas.
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¿Cómo afecta la adquisición de drones militares por parte de Cuba a su relación con Estados Unidos?
La adquisición de más de 300 drones militares por parte de Cuba, provenientes de Rusia e Irán, ha incrementado las tensiones con Estados Unidos. Estos drones tienen capacidad para alcanzar Florida, lo que ha sido interpretado como una señal de debilidad del régimen cubano al intentar mostrar fuerza militar en un momento de crisis interna. Esta revelación podría complicar aún más las relaciones diplomáticas entre ambos países.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.