Navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM suspenden oficialmente operaciones con Cuba hasta nuevo aviso

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Las navieras Hapag-Lloyd y CMA CGM, dos de las mayores compañías de transporte marítimo del mundo, confirmaron oficialmente la suspensión de todas sus reservas hacia y desde Cuba «hasta nuevo aviso», según informó Reuters este domingo.

Ambas empresas atribuyeron la decisión a la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el presidente Donald Trump el 1 de mayo de 2026, que autoriza sanciones secundarias contra personas y empresas no estadounidenses que operen en sectores clave de la economía cubana.

CMA CGM comunicó a Reuters que suspendía los envíos hacia o desde Cuba mientras monitorea la situación para ajustar sus operaciones conforme a la normativa aplicable.

Hapag-Lloyd, por su parte, citó «riesgos de cumplimiento» asociados a la misma orden ejecutiva como razón de la paralización.

Según dos fuentes con conocimiento directo citadas por Reuters, la suspensión de ambas navieras podría afectar hasta el 60% del tráfico marítimo de Cuba por volumen.

La confirmación oficial del domingo amplía lo que grandes navieras habían paralizado operaciones desde el pasado miércoles, cuando ambas empresas notificaron a sus agencias de representación en Cuba la aplicación de un «STOP BOOKING» para todos los orígenes y destinos de sus servicios regulares.

El detonante directo fue el paquete de sanciones anunciado el 7 de mayo por el secretario de Estado Marco Rubio bajo la Orden Ejecutiva 14404, que designó a GAESA —el Grupo de Administración Empresarial S.A., conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias— como entidad bloqueada.

Las sanciones congelan todos los activos de GAESA bajo jurisdicción estadounidense y prohíben cualquier transacción con personas o empresas de ese país.

La OFAC otorgó a empresas e instituciones financieras extranjeras un plazo hasta el 5 de junio de 2026 para cerrar todas sus operaciones con GAESA y sus filiales, bajo amenaza de sanciones secundarias.

El problema estructural para las navieras es que GAESA controla aproximadamente el 40% o más de la economía cubana, incluyendo puertos, terminales marítimas y la Zona Especial de Desarrollo Mariel a través de su subsidiaria AUSA, lo que hace prácticamente imposible operar en Cuba sin algún vínculo contractual con el conglomerado.

El Departamento de Estado describió a GAESA como «el núcleo del sistema comunista cleptocrático de Cuba» y acusó al conglomerado de manejar ingresos que «probablemente triplican el presupuesto del Estado» cubano, además de controlar hasta 20,000 millones de dólares en activos ilícitos en el extranjero.

La paralización naviera se enmarca en una cascada de retiradas empresariales provocadas por las sanciones. La minera canadiense Sherritt International suspendió todas sus operaciones directas en Cuba el 7 de mayo, alegando que la orden ejecutiva hace «materialmente imposible» mantener operaciones normales, en un momento en que el régimen le adeudaba 277 millones de dólares.

Desde enero de 2026, la administración Trump ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano e interceptado al menos siete tanqueros con petróleo, reduciendo las importaciones energéticas de la isla entre un 80% y un 90%.

Los apagones ya afectan a más del 55% del territorio durante hasta 25 horas diarias, y la suspensión del transporte marítimo de dos de las mayores navieras del mundo agrava aún más la capacidad de importación de una isla que depende casi exclusivamente del comercio marítimo para sus suministros básicos.

Rubio advirtió el 7 de mayo que «se prevén nuevas sanciones en los próximos días y semanas», una advertencia que cobra mayor peso ante el plazo del 5 de junio que la OFAC fijó para que todas las empresas extranjeras cierren sus vínculos con GAESA.