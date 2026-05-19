¿Quiénes son los dirigentes de Cuba sancionados por EE.UU.?

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el lunes a nueve altos dirigentes del régimen cubano y a la Dirección de Inteligencia de Cuba (DGI/G2), en la segunda oleada de medidas bajo la Orden Ejecutiva 14404 firmada por Donald Trump el 1 de mayo de 2026.

El secretario de Estado Marco Rubio advirtió que «se esperan acciones sancionatorias adicionales en los próximos días y semanas» y calificó a los designados como responsables «del sufrimiento del pueblo cubano, del fracaso de la economía cubana y de la explotación de Cuba para operaciones de inteligencia extranjera, militares y de terrorismo».

A continuación, un perfil de cada uno de los sancionados.

Roberto Morales Ojeda

Roberto Morales Ojeda, nacido el 15 de junio de 1967 en Cienfuegos, es Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y miembro del Buró Político, uno de los cargos de mayor poder real en la estructura del régimen.

Apenas tres días antes de ser sancionado, había presumido públicamente de la «transparencia» del gobierno cubano tras conocerse una reunión entre la CIA y el MININT en La Habana.

Juan Esteban Lazo Hernández

Juan Esteban Lazo Hernández, nacido el 26 de febrero de 1944 en Jovellanos, Matanzas, es Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, cargo que ocupa desde abril de 2018 y para el que fue reelegido en octubre de 2019.

Diputado desde 1981, es una de las figuras más longevas de la nomenclatura cubana.

Mayra Arevich Marín

Mayra Arevich Marín, nacida en 1966 en La Habana, es Ministra de Comunicaciones desde abril de 2021 y fue anteriormente presidenta ejecutiva de ETECSA, la empresa estatal de telecomunicaciones.

Defendió en mayo de 2025 el aumento de tarifas de ETECSA alegando que eran «necesarias para la sostenibilidad de la infraestructura de telecomunicaciones».

Vicente De la O Levy

Vicente De la O Levy, nacido el 25 de abril de 1962, es Ministro de Energía y Minas desde el 17 de octubre de 2022.

El pasado miércoles admitió públicamente que Cuba no tenía reservas de fuel oil ni diésel para la generación eléctrica, aunque añadió: «Sabemos que hay malestar por los apagones».

Rosabel Gamón Verde

Rosabel Gamón Verde, nacida el 9 de febrero de 1973 en La Habana, es Ministra de Justicia desde finales de 2025, designada mediante el Acuerdo X-155 de la Asamblea Nacional.

Ocupó antes el cargo de viceministra primera del mismo ministerio.

Joaquín Quintas Solá

Joaquín Quintas Solá, nacido en 1938 en Santiago de Cuba, es General de Cuerpo de Ejército y Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Es el sancionado de mayor edad del grupo y participó en octubre de 2024 en una visita militar a Argelia como viceministro de las FAR.

José Miguel Gómez del Vallín

José Miguel Gómez del Vallín, nacido el 6 de agosto de 1960 en Las Tunas, es General de División y Jefe de la Contrainteligencia Militar del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Licenciado en Derecho, cumplió misión internacionalista en Angola y es miembro del Comité Central del PCC.

Eugenio Armando Rabilero Aguilera

Eugenio Armando Rabilero Aguilera, nacido el 6 de noviembre de 1964, es General de División y Jefe del Ejército Oriental de Cuba, uno de los tres grandes mandos territoriales de las FAR.

Raúl Villar Kessell

Raúl Villar Kessell, nacido el 4 de agosto de 1965 en Bahía Honda, Artemisa, es General de División y Jefe del Ejército Central. Fue promovido a ese cargo en noviembre de 2024 y es miembro del Comité Central del PCC. Realizó estudios en escuelas militares chinas.

Además de los nueve individuos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) designó a la DGI/G2 como entidad bloqueada y actualizó las sanciones previas del MININT y la Policía Nacional Revolucionaria para incluirlas bajo el programa CUBA-EO14404, junto a sus directivos Oscar Alejandro Callejas Valcarce y Eddy Manuel Sierra Arias.

Esta segunda oleada se produce menos de dos semanas después de que las primeras sanciones bajo la EO 14404 apuntaran a GAESA y provocaran que grandes navieras internacionales paralizaran operaciones hacia Cuba y que la minera canadiense Sherritt International suspendiera sus actividades en la isla.