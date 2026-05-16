Líder de Hermanos al Rescate, escéptico ante posibles cargos contra Raúl Castro

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José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate, se declaró «escéptico» ante los reportes de que la administración Trump prepara una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización el 24 de febrero de 1996, que costó la vida a cuatro cubanoamericanos.

«Yo me mantengo escéptico hasta el punto en el cual la acción sea tomada y la acción a tomar es el encausamiento criminal de Raúl Castro, que fue el que dio las órdenes, y de todos aquellos que cooperaron con Raúl Castro para el asesinato», declaró Basulto en una entrevista para Telemundo 51 desde su hogar en Miami.

El activista de 85 años, uno de los líderes más reconocidos del exilio cubano en Estados Unidos, sobrevivió al ataque pero perdió a cuatro compañeros: Mario de la Peña, Carlos Costa, Armando Alejandre Jr. y el residente legal Pablo Morales, todos de origen cubano.

La Associated Press reportó el viernes, citando tres fuentes anónimas familiarizadas con el asunto, que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría preparando una acusación penal federal contra Castro, de 94 años, quien en 1996 era ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba.

Según el Miami Herald, la acusación formal podría presentarse el 20 de mayo en un evento en la Torre de la Libertad de Miami, ante las presiones del exilio cubano.

Consultado al respecto, el presidente Trump pidió el viernes que «sea el Departamento de Justicia quien comente sobre ello», sin confirmar ni desmentir la información.

Basulto reconoció confiar en que se alcanzará justicia, aunque con amargura por el tiempo transcurrido: «Yo confío en que sí se va a alcanzar una justicia, una justicia lejana, porque repito, (han) dejado pasar tanto tiempo: justicia delegada, justicia negada. Yo creo que esto debió haber ocurrido hace mucho tiempo».

El caso se reactivó en marzo de 2026, cuando la Fiscalía General de Florida reabrió la investigación criminal sobre el derribo, y legisladores republicanos de Florida —Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Rick Scott— presionaron formalmente al Departamento de Justicia para que procesara a Castro.

El senador Lindsey Graham también respaldó la iniciativa y calificó el ataque de 1996 como «cobarde y despreciable».

Preguntado sobre si Castro podría afrontar el mismo destino que Nicolás Maduro —capturado por Estados Unidos el 3 de enero en Caracas tras una acusación formal del Departamento de Justicia—, Basulto respondió: «Todo es posible, pero habría que preguntárselo a la administración del señor Trump, que es el que toma esas decisiones».

El activista también se mostró escéptico ante las negociaciones entre Washington y La Habana, que incluyen al nieto de Raúl Castro, y sostuvo que el cambio en Cuba solo vendría con una intervención directa: «Ahí no es posible el negocio. Cuba no tiene negocios con Estados Unidos. Estados Unidos va a tener que tomar una acción unilateral y entonces ya sabremos lo que es, sabremos si aplaudir o chiflar».

Los reportes sobre la posible imputación surgen en un momento de máxima presión sobre el régimen cubano, con sanciones ampliadas, bloqueo petrolero ordenado por Trump y una crisis social aguda que en los últimos días ha derivado en protestas, cacerolazos y quemas de contenedores de basura en la isla.

«Yo espero que me queden a mí suficientes años para poder ver una Cuba libre», expresó Basulto al cierre de la entrevista.