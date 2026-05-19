«Cuba no está sola»: Díaz-Canel agradece ayuda internacional en plena debacle económica

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Miguel Díaz-Canel publicó este lunes un mensaje de agradecimiento a México y Uruguay tras la llegada al puerto de La Habana del buque de carga Asian Katra con 1,700 toneladas de arroz, frijol y leche, en medio de la peor crisis económica y energética que atraviesa Cuba en décadas.

«En nombre del pueblo cubano, expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño», escribió el gobernante cubano en su publicación en la red social X.

El cargamento, que zarpó desde Asipona Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, incluye unas 20 toneladas de leche en polvo aportadas por Uruguay y embarcadas logísticamente desde México.

El ministro cubano de la Industria Alimentaria, Alberto López, recibió el buque y expresó un «profundo agradecimiento a cada uno de los tripulantes y autoridades que han hecho posible esta noble misión».

Díaz-Canel aprovechó el mensaje para atribuir la crisis al embargo estadounidense, calificándolo de «impacto directo y multidimensional» sobre la vida cotidiana del pueblo cubano, y agradeció a la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum «por su liderazgo y firme compromiso».

Este es el más reciente de una serie de cargamentos mexicanos que comenzaron en febrero de 2026, cuando México suspendió sus envíos de petróleo a Cuba tras la firma de la Orden Ejecutiva 14380 de Trump, que impuso sanciones secundarias a países que suministren crudo a la isla.

Sheinbaum descartó reanudar los envíos de petróleo —argumentando que Cuba «está recibiendo petróleo de Rusia»— y reorientó el apoyo hacia alimentos, medicinas y productos de higiene.

Desde entonces, México ha acumulado más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a la isla.

El embajador mexicano en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, calificó este arribo como el octavo cargamento desde México, aunque la agencia AFP lo contabiliza como el quinto por diferencias en el método de conteo.

Uruguay se sumó a la iniciativa desde finales de marzo, cuando su canciller Mario Lubetkin describió el envío de leche en polvo como «una señal de solidaridad».

Sin embargo, el gobierno uruguayo condicionó un segundo envío de 17 toneladas a recibir pruebas de distribución efectiva, en medio de cuestionamientos sobre el destino final de la ayuda.

Esos cuestionamientos tienen base: un reportaje de TV Azteca mostró en marzo frijoles «Bienestar» de origen mexicano —presuntamente donados— a la venta en tiendas TRD Caribe vinculadas al conglomerado militar GAESA, que fue sancionado adicionalmente por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 7 de mayo de 2026.

La ayuda llega mientras Cuba enfrenta apagones de hasta 24 horas diarias en más del 55% del territorio, con déficits de generación superiores a 1,900 MW en horarios pico.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, admitió el pasado lunes que Cuba no tenía «absolutamente nada de fuel, de diésel, solo gas acompañante».

Más de 117,000 niños no reciben su ración diaria de leche y cerca de 96,000 pacientes esperan cirugía en la isla, cifras que evidencian que los cargamentos de solidaridad, por bienvenidos que sean, resultan insuficientes ante el colapso estructural provocado por 67 años de dictadura comunista.

El único alivio energético significativo en 2026 llegó de Rusia en marzo, con 100,000 toneladas métricas de crudo donadas, aunque el propio canciller Serguéi Lavrov advirtió en abril que «esa ayuda probablemente durará un par de meses», sin nuevos envíos confirmados.