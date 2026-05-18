La doble estrategia de La Habana: propaganda revolucionaria y diálogo secreto con Washington

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El gobierno cubano intenta sostener simultáneamente dos estrategias opuestas: mantener la retórica de confrontación contra Estados Unidos mientras desarrolla contactos discretos con Washington para evitar un colapso mayor de la isla.
Esa es la principal conclusión del historiador y ensayista cubano Rafael Rojas en un análisis publicado en El País, donde describe el delicado momento político y económico que atraviesa Cuba bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.
«Resistir al imperio y negociar con el imperio. El Gobierno de Cuba alterna estas dos agendas simultáneas en un momento de incertidumbre e impredictibilidad en el que el futuro de la isla se dirime entre el colapso y la transición», escribió Rojas.
La Habana enfrenta una crisis de dimensiones históricas marcada por apagones masivos, escasez de combustible, deterioro económico y creciente descontento social. Ese escenario, según Rojas, ha obligado al régimen a explorar canales de entendimiento con la administración de Donald Trump sin abandonar públicamente el discurso revolucionario.
Rojas sostiene que la crisis tiene una dimensión estructural, asociada al agotamiento del modelo económico cubano, y otra coyuntural, agravada por el colapso energético tras la interrupción de los suministros petroleros desde Venezuela y México.
La economía cubana acumula varios años de contracción, mientras el turismo se desplomó más del 50 % en el último sexenio y la emigración masiva redujo drásticamente la población de la isla. A ello se suman protestas cada vez más frecuentes por los apagones y el deterioro de las condiciones de vida.
En este contexto, la diplomacia secreta ha cobrado protagonismo. Rojas menciona los contactos sostenidos entre delegaciones de ambos gobiernos en reuniones celebradas en el Caribe y en La Habana, centradas en cooperación migratoria, seguridad regional y estabilidad en el Caribe.
También trascendió recientemente la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos. Paralelamente, Washington ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria destinados a combustible, alimentos y medicinas, propuesta que el gobierno cubano dijo estar dispuesto a evaluar.
Sin embargo, el régimen insiste en marcar límites. El viceministro Carlos Fernández de Cossío declaró que el sistema político cubano «no es negociable», mientras Díaz-Canel advirtió que «si se cruzan las líneas rojas, no habrá negociación».
Para el historiador, la contradicción refleja la fragilidad del momento actual: un gobierno que necesita aliviar la presión económica y energética, pero que teme que cualquier apertura ponga en riesgo el control político del sistema.
Preguntas Frecuentes sobre la Situación Política y Económica de Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Cuál es la estrategia actual del gobierno cubano frente a Estados Unidos?
El gobierno cubano está aplicando una doble estrategia: mantener la retórica de confrontación contra Estados Unidos mientras desarrolla contactos discretos con Washington para evitar un colapso mayor de la isla. Esta táctica busca sostener el discurso revolucionario públicamente mientras explora canales de diálogo para aliviar la crisis económica y energética que enfrenta el país.
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¿Qué papel juega la crisis energética en la situación actual de Cuba?
La crisis energética es un factor crítico que agrava la situación en Cuba. La interrupción de los suministros petroleros desde Venezuela y otros países ha dejado a la isla sin combustible suficiente, provocando apagones masivos y afectando gravemente la economía y la vida diaria de los ciudadanos. Este déficit energético es uno de los principales motores detrás de las protestas y del descontento social.
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¿Qué consecuencias podría tener la falta de un acuerdo entre Cuba y Estados Unidos?
Sin un acuerdo con Estados Unidos, Cuba podría enfrentar un colapso económico y social aún más profundo, con el riesgo de un estallido social incontrolable o una intervención externa. La situación económica ya es crítica, con una caída del PIB, escasez de recursos básicos y una alta migración, lo que incrementa la presión sobre el régimen para encontrar soluciones.
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¿Qué tipo de ayuda ha ofrecido Estados Unidos a Cuba?
Estados Unidos ha ofrecido 100 millones de dólares en ayuda humanitaria destinados a combustible, alimentos y medicinas. Sin embargo, esta asistencia está condicionada a que se canalice a través de la Iglesia Católica y otras organizaciones independientes, sin intervención estatal, y a la realización de cambios fundamentales en el sistema cubano.
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¿Cómo responde el gobierno cubano a las presiones internas y externas?
El gobierno cubano insiste en que su sistema político "no es negociable" y mantiene una postura firme frente a las presiones, tanto internas como externas. No obstante, está dispuesto a evaluar ciertas propuestas de ayuda y diálogo, siempre que no impliquen un cambio en su estructura política. Esta actitud refleja la fragilidad y el miedo del régimen a perder el control político.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.