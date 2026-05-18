La doble estrategia de La Habana: propaganda revolucionaria y diálogo secreto con Washington

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El gobierno cubano intenta sostener simultáneamente dos estrategias opuestas: mantener la retórica de confrontación contra Estados Unidos mientras desarrolla contactos discretos con Washington para evitar un colapso mayor de la isla.

Esa es la principal conclusión del historiador y ensayista cubano Rafael Rojas en un análisis publicado en El País, donde describe el delicado momento político y económico que atraviesa Cuba bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

«Resistir al imperio y negociar con el imperio. El Gobierno de Cuba alterna estas dos agendas simultáneas en un momento de incertidumbre e impredictibilidad en el que el futuro de la isla se dirime entre el colapso y la transición», escribió Rojas.

La Habana enfrenta una crisis de dimensiones históricas marcada por apagones masivos, escasez de combustible, deterioro económico y creciente descontento social. Ese escenario, según Rojas, ha obligado al régimen a explorar canales de entendimiento con la administración de Donald Trump sin abandonar públicamente el discurso revolucionario.

Rojas sostiene que la crisis tiene una dimensión estructural, asociada al agotamiento del modelo económico cubano, y otra coyuntural, agravada por el colapso energético tras la interrupción de los suministros petroleros desde Venezuela y México.

La economía cubana acumula varios años de contracción, mientras el turismo se desplomó más del 50 % en el último sexenio y la emigración masiva redujo drásticamente la población de la isla. A ello se suman protestas cada vez más frecuentes por los apagones y el deterioro de las condiciones de vida.

En este contexto, la diplomacia secreta ha cobrado protagonismo. Rojas menciona los contactos sostenidos entre delegaciones de ambos gobiernos en reuniones celebradas en el Caribe y en La Habana, centradas en cooperación migratoria, seguridad regional y estabilidad en el Caribe.

También trascendió recientemente la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana para reunirse con altos funcionarios cubanos. Paralelamente, Washington ofreció 100 millones de dólares en ayuda humanitaria destinados a combustible, alimentos y medicinas, propuesta que el gobierno cubano dijo estar dispuesto a evaluar.

Sin embargo, el régimen insiste en marcar límites. El viceministro Carlos Fernández de Cossío declaró que el sistema político cubano «no es negociable», mientras Díaz-Canel advirtió que «si se cruzan las líneas rojas, no habrá negociación».

Para el historiador, la contradicción refleja la fragilidad del momento actual: un gobierno que necesita aliviar la presión económica y energética, pero que teme que cualquier apertura ponga en riesgo el control político del sistema.