Rumores sobre acusación contra Raúl Castro toman fuerza tras nuevas filtraciones

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El corresponsal del diario ABC ante la Casa Blanca, David Alandete, publicó este lunes en su cuenta de X que una fuente en el Departamento de Justicia de Washington le confirmó que este miércoles se prevé anunciar en Miami cargos penales contra Raúl Castro por el homicidio de exiliados cubanoamericanos en una operación de rescate.

«Una fuente en el Departamento de Justicia en Washington me confirma que el miércoles se prevé anunciar en Miami cargos por la vía penal contra Raúl Castro por el homicidio de exiliados en una operación de rescate», escribió Alandete.

La filtración coincide con lo que el Miami Herald reportó citando dos fuentes familiarizadas con la investigación: que una acusación federal de gran jurado contra Castro sería revelada este miércoles 20 de mayo en la Freedom Tower de Miami, en un acto organizado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, coincidiendo con el Día de la Independencia de Cuba.

Los cargos se refieren al derribo de dos avionetas Cessna desarmadas de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana las abatieron sobre aguas internacionales en el estrecho de Florida, matando a cuatro cubanoamericanos: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Sus cuerpos nunca fueron recuperados.

La Organización de Aviación Civil Internacional determinó que el derribo ocurrió en espacio aéreo internacional, lo que lo convierte en un acto ilegal bajo el derecho internacional.

El elemento central de la acusación sería un audio de junio de 1996, revelado por el periodista Wilfredo Cancio, en el que se escucha a Raúl Castro —entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias— describir la decisión: «Yo decía que traten de tumbarlos arriba del territorio, pero ellos entraban en La Habana y se iban... Bueno, túmbenlos en el mar cuando se aparezcan».

Además, el congresista James McGovern declaró en diciembre de 2014 que el propio Castro le confesó personalmente: «Yo di la orden. Yo soy el responsable».

El juez federal James Lawrence King dictaminó en su momento que Cuba actuó «en un indignante desprecio por el derecho internacional y los derechos humanos básicos» al asesinar a cuatro personas en espacio aéreo internacional.

Las familias de tres víctimas obtuvieron una indemnización civil de 187 millones de dólares; Cuba se negó a pagar, pero Washington autorizó la transferencia de 93 millones de dólares de activos cubanos congelados a los familiares.

La acusación llega tras años de presión de congresistas cubanoamericanos —Rick Scott, Carlos Giménez, Mario Díaz-Balart y María Elvira Salazar— que exigieron formalmente al Departamento de Justicia que procesara a Castro.

En noviembre de 2025, el DOJ acusó al expiloto cubano Luis Raúl González-Pardo Rodríguez por fraude migratorio al ocultar su historial militar vinculado al derribo.

En marzo de 2026, la Fiscalía General de Florida reabrió la investigación criminal sobre el caso.

Consultado sobre la posible acusación a bordo del Air Force One el pasado jueves, el presidente Donald Trump evitó confirmarla: «Dejaré que el Departamento de Justicia se pronuncie. Pero ellos necesitan ayuda, como saben».

El líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, quien pilotaba la tercera avioneta y logró escapar del derribo, se mostró cauto el pasado sábado: «Yo me mantengo escéptico», declaró a Telemundo 51, hasta que ocurra el encausamiento criminal efectivo.

Raúl Castro, que cumplirá 95 años en junio de 2026, ostenta aún la máxima autoridad formal en Cuba como primer secretario del Partido Comunista, aunque no ejerce la presidencia desde 2018.

Tres décadas después del crimen, la posible acusación penal llegaría en el marco de la campaña de máxima presión de la administración Trump, que ha impuesto más de 240 sanciones nuevas contra entidades y funcionarios cubanos desde enero de 2026.