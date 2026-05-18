«Hay que empezar de cero pero será súper fácil»: Jorge Mas plantea cómo reconstruir Cuba tras el castrismo

Vídeos relacionados:

Jorge Mas Santos, presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, presentó en una entrevista concedida a El País su visión detallada para la reconstrucción de Cuba tras el castrismo, asegurando que el cambio podría llegar «antes del fin de verano» de 2026 o incluso «en semanas».

La entrevista se produjo un día después de que el director de la CIA, John Ratcliffe, visitara La Habana el pasado jueves en lo que Mas interpreta como «parte de una estrategia muy clara del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio».

Mas fue categórico sobre el punto de partida: «En realidad, hay que empezar de prácticamente cero, porque el sistema y la estructura política no funcionan». Pero lejos de ver eso como un obstáculo, lo describió como una oportunidad: «La reconstrucción económica de Cuba yo la veo no fácil sino súper fácil».

Para respaldar esa visión, la fundación elaboró dos documentos. El primero es una Hoja de ruta para una Cuba próspera, democrática y de libre mercado, que propone modernizar el sistema bancario, erradicar el impuesto sobre la renta y promover exenciones fiscales a empresas con al menos 10% de capital nacional. El segundo es un «proyecto de Ley Fundamental para la transición democrática», redactado con la Asociación de Abogados Cubanoestadounidenses, con 28 páginas, preámbulo, 115 artículos y nueve disposiciones transitorias.

Sobre el financiamiento, Mas fue directo: «Si hacen falta 40, 50, 60, 70 u 80 mil millones, sea la que sea la cifra, no será un problema». Señaló que el exilio cubano y los fondos de inversión internacionales aportarían el capital, siempre que exista un marco legal que proteja las inversiones.

Mas rechazó que Cuba pueda seguir el modelo aplicado en Venezuela: «Lo que hizo Trump con Venezuela le vino bien a Venezuela, pero no sirve en Cuba, porque Cuba es un Estado fallido». Explicó que en la isla no existen estructuras institucionales que funcionen, lo que hace imposible una transición tutelada con figuras del régimen aún en el poder.

También descartó volver al modelo anterior a la dictadura castrista: «No tiene sentido volver a aquello: es un mundo distinto». En su lugar, apostó por «el milagro económico de Cuba», un país de «primer nivel tecnológico», con economía abierta, sistema democrático pluripartidista y estrecha alianza comercial con Estados Unidos.

Sobre una eventual intervención militar, Mas no cerró ninguna puerta: «No se puede descartar ninguna opción sobre lo que se pueda o no hacer en Cuba». Y ante la pregunta de si Cuba podría convertirse en el estado 51 de Estados Unidos, respondió: «Eso es prematuro. No lo descarto, pero el futuro lo tienen que determinar los cubanos a través de las urnas».

Mas también anticipó una inminente imputación judicial de Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996, que causó la muerte de cuatro cubanoamericanos. «Espero un anuncio sobre la imputación el miércoles», dijo, en referencia al 20 de mayo. El líder de Hermanos al Rescate se mostró escéptico hasta que exista un encausamiento formal.

El empresario, que se reunió con Trump en la Casa Blanca en marzo durante la recepción al Inter Miami campeón de la MLS, subrayó la coordinación del exilio: «Jamás ha existido una relación tan estrecha, tan coordinada como la de hoy en día».

Preguntado si alguna vez había visto el cambio tan inminente, Mas respondió sin dudar: «Nunca, gracias a la convicción y el liderazgo del presidente Trump y el secretario Rubio. Se han puesto a la labor de cumplir con lo que han prometido».