Cubanos llegados de Miami denuncian incumplimientos en renta de carros en Santiago de Cuba

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Un viajero llegado desde Miami denunció que no pudo recoger un vehículo de alquiler en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba el pasado 14 de mayo, pese a haberlo reservado y pagado desde Estados Unidos aproximadamente un mes antes.

El usuario de Facebook Raynier Arjona documentó la situación en un video que acumuló más de 110,000 vistas, en el que relató que su acompañante Michael llevaba desde las 7:30 de la mañana varado en el aeropuerto sin poder trasladarse a Guantánamo.

«Estamos desde las siete y media de la mañana aquí en el aeropuerto y no hemos podido llegar a Guantánamo. Mi amigo Michael, que vino desde Miami desde bien temprano, reitero, no ha podido llegar a Guantánamo porque lamentablemente no hay carros de renta disponibles en estos momentos», denunció Arjona en el video.

El afectado precisó que la situación no era individual: «Algo que ha sucedido con todas las personas que han llegado en esta mañana del 14 de mayo aquí a la ciudad de Santiago de Cuba. Y la respuesta es que no hay carros disponibles».

Los comentarios al video revelan un patrón sistemático y recurrente que afecta a múltiples viajeros en ese aeropuerto y en otros de la Isla.

Usuarios reportaron esperas de entre cinco y más de 12 horas para recibir un vehículo, entregas de carros en mal estado —con piezas amarradas con alambre, sin aire acondicionado o golpeados— y tanques de gasolina casi vacíos pese a haber pagado por el tanque lleno.

«Yo llegué el día 30 de abril, salí de emigración a las 11 am y no me dieron mi carro hasta las 5 pm, y churroso y sin casi gasolina, y yo había pagado para que me dieran el carro lleno», escribió un usuario.

Otro comentarista describió la práctica habitual: «El cliente reserva pero el que necesita un auto sin reserva paga por encima a favor del rentador y es quien se lo lleva. Luego te inventan una mentira justificada para su beneficio personal».

«Rentan los carros y son fantasmas, porque cuando vas a recogerlos te dicen que no hay carros. Bueno, ¿y el que tú me rentaste y yo te pagué, dónde está?», resumió otra usuaria.

La escasez de combustible aparece como la causa estructural detrás del colapso del servicio. En abril, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», mientras la ONU advirtió que la Isla llevaba más de tres meses sin abastecimiento suficiente con impacto sistémico en transporte, salud, agua y telecomunicaciones.

El contexto agrava aún más la situación para la diáspora cubana: el turismo en Cuba cayó un 48% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, y los viajeros desde Estados Unidos se redujeron un 53,8% en febrero de 2026.

Pese a esa caída general, quienes sí viajan —en su mayoría para visitar familiares— dependen del alquiler de carros para cubrir rutas como la de Santiago de Cuba a Guantánamo, de aproximadamente 80 kilómetros, sin transporte público confiable.

«Eso está pasando hace tiempo. Cuando hay carro no tiene gasolina y sino mantenimiento. En fin, llegas temprano y sales tardísimo, estresante», resumió una usuaria en los comentarios del video.