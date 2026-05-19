Cubanos llegados de Miami denuncian incumplimientos en renta de carros en Santiago de Cuba

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Un viajero llegado desde Miami denunció que no pudo recoger un vehículo de alquiler en el Aeropuerto Internacional Antonio Maceo Grajales de Santiago de Cuba el pasado 14 de mayo, pese a haberlo reservado y pagado desde Estados Unidos aproximadamente un mes antes.
El usuario de Facebook Raynier Arjona documentó la situación en un video que acumuló más de 110,000 vistas, en el que relató que su acompañante Michael llevaba desde las 7:30 de la mañana varado en el aeropuerto sin poder trasladarse a Guantánamo.
«Estamos desde las siete y media de la mañana aquí en el aeropuerto y no hemos podido llegar a Guantánamo. Mi amigo Michael, que vino desde Miami desde bien temprano, reitero, no ha podido llegar a Guantánamo porque lamentablemente no hay carros de renta disponibles en estos momentos», denunció Arjona en el video.
El afectado precisó que la situación no era individual: «Algo que ha sucedido con todas las personas que han llegado en esta mañana del 14 de mayo aquí a la ciudad de Santiago de Cuba. Y la respuesta es que no hay carros disponibles».
Los comentarios al video revelan un patrón sistemático y recurrente que afecta a múltiples viajeros en ese aeropuerto y en otros de la Isla.
Usuarios reportaron esperas de entre cinco y más de 12 horas para recibir un vehículo, entregas de carros en mal estado —con piezas amarradas con alambre, sin aire acondicionado o golpeados— y tanques de gasolina casi vacíos pese a haber pagado por el tanque lleno.
«Yo llegué el día 30 de abril, salí de emigración a las 11 am y no me dieron mi carro hasta las 5 pm, y churroso y sin casi gasolina, y yo había pagado para que me dieran el carro lleno», escribió un usuario.
Otro comentarista describió la práctica habitual: «El cliente reserva pero el que necesita un auto sin reserva paga por encima a favor del rentador y es quien se lo lleva. Luego te inventan una mentira justificada para su beneficio personal».
«Rentan los carros y son fantasmas, porque cuando vas a recogerlos te dicen que no hay carros. Bueno, ¿y el que tú me rentaste y yo te pagué, dónde está?», resumió otra usuaria.
La escasez de combustible aparece como la causa estructural detrás del colapso del servicio. En abril, el propio gobernante Miguel Díaz-Canel reconoció públicamente que Cuba «carece de combustible absolutamente para casi todo», mientras la ONU advirtió que la Isla llevaba más de tres meses sin abastecimiento suficiente con impacto sistémico en transporte, salud, agua y telecomunicaciones.
El contexto agrava aún más la situación para la diáspora cubana: el turismo en Cuba cayó un 48% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, y los viajeros desde Estados Unidos se redujeron un 53,8% en febrero de 2026.
Pese a esa caída general, quienes sí viajan —en su mayoría para visitar familiares— dependen del alquiler de carros para cubrir rutas como la de Santiago de Cuba a Guantánamo, de aproximadamente 80 kilómetros, sin transporte público confiable.
«Eso está pasando hace tiempo. Cuando hay carro no tiene gasolina y sino mantenimiento. En fin, llegas temprano y sales tardísimo, estresante», resumió una usuaria en los comentarios del video.
Preguntas Frecuentes sobre la Crisis de Alquiler de Autos en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué no hay autos de alquiler disponibles en el aeropuerto de Santiago de Cuba?
La falta de disponibilidad de autos de alquiler en el aeropuerto de Santiago de Cuba se debe principalmente a la escasez de combustible en la isla. Cuba enfrenta una crisis energética severa desde que Venezuela dejó de enviar petróleo, lo que ha provocado un colapso en el servicio de alquiler de vehículos. La escasez de combustible afecta no solo a los autos de alquiler, sino también al transporte público y privado en general.
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¿Cuáles son las quejas más comunes de los viajeros que alquilan autos en Cuba?
Las quejas comunes incluyen largas esperas para recibir un vehículo, autos en mal estado, y tanques de gasolina casi vacíos pese al pago por un tanque lleno. Los viajeros también han informado que, a menudo, los autos reservados no están disponibles al llegar, y que se les pide pagar extra para obtener un vehículo.
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¿Cómo afecta la crisis de combustible a los cubanos que necesitan alquilar autos?
La crisis de combustible afecta gravemente a los cubanos que necesitan alquilar autos, limitando su movilidad y aumentando el costo de transporte. Sin un transporte público confiable, alquilar un auto es crucial para muchos, especialmente para los que deben viajar largas distancias como de Santiago de Cuba a Guantánamo. La falta de combustible también ha aumentado los tiempos de espera y la incertidumbre para aquellos que logran alquilar un vehículo.
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¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano frente a la crisis de combustible?
El gobierno cubano ha reconocido públicamente la falta de combustible, pero las medidas concretas para resolver la crisis no han sido efectivas. La ONU ha advertido sobre los impactos sistémicos de la escasez en sectores como el transporte, la salud y las telecomunicaciones. Hasta ahora, no se han implementado soluciones duraderas que mitiguen el problema.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.