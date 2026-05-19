Trump da a Irán "dos o tres días" para aceptar acuerdo nuclear

Donald Trump durante su mensaje dirigido a los estadounidenses sobre Irán.

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El presidente Donald Trump emitió este martes un nuevo ultimátum a Irán, en el que le da «dos o tres días» para aceptar un acuerdo nuclear, en declaraciones realizadas desde la Casa Blanca que elevan la presión diplomática sobre Teherán en un momento de alto el fuego descrito por el propio mandatario como «increíblemente frágil».

«Digo dos o tres días. Tal vez el viernes, sábado, domingo. Algo quizás a principios de la próxima semana. Un período de tiempo limitado», declaró Trump según recoge la agencia EFE.

El ultimátum llega un día después de que Trump frenara un ataque planeado contra Irán al considerar que había «negociaciones serias en curso», según informó CBS News.

Las posiciones de ambas partes siguen siendo profundamente distantes.

Washington exige el desmantelamiento total del programa nuclear iraní, una moratoria de veinte años en el enriquecimiento de uranio y la entrega de 440 kilogramos de uranio enriquecido al 60%.

Irán, por su parte, propuso un plan de tres fases y una pausa de 15 años en el enriquecimiento, propuesta que Trump rechazó el 11 de mayo calificándola de «totalmente inaceptable».

Teherán insiste además en que no discutirá detalles nucleares mientras continúe el conflicto armado, y reivindica que su derecho al enriquecimiento está reconocido bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) confirmó en marzo de 2026 que Irán poseía 5,500 kilogramos de uranio enriquecido al 60%, cantidad suficiente para fabricar varias armas nucleares si se procesa más.

El contexto militar es igualmente tenso. EE. UU. e Israel lanzaron la Operación Furia Épica el 28 de febrero de 2026, atacando más de 2,000 objetivos en territorio iraní.

Irán respondió el 28 de abril con la Operación Promesa Verdadera 4, lanzando más de 500 misiles y 2,000 drones contra Israel y 27 bases estadounidenses.

Un alto el fuego frágil entró en vigor el 8 de abril de 2026, aunque Trump advirtió el 17 de mayo que si Irán no pacta «no quedará nada de ellos».

El secretario de Estado Marco Rubio defendió la postura de la administración afirmando que Trump es «el primer presidente de EE. UU. que realmente hace algo concreto» para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Tras 44 horas de conversaciones, Trump describió las negociaciones como «muy buenas» y vio «muy posible» un entendimiento, aunque la brecha entre las exigencias de Washington y las condiciones de Teherán sigue siendo el principal obstáculo para cerrar cualquier acuerdo antes de que venza el plazo fijado por la Casa Blanca.