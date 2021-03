Yotuel, orgulloso de ver que Patria y Vida se estudia en un colegio de Francia

El fenómeno musical Patria y Vida, tema interpretado por los artistas cubanos Yotuel Romero, el dúo Gente de Zona, Descemer Bueno, Maikel Osorbo y El Funky, ha logrado traspasar fronteras y convertirse para muchos en un himno por la libertad de Cuba.

De hecho, debido al gran impacto social que ha tenido la canción ha hecho que se haya convertido en todo un objeto de estudio. Así quedó demostrado en un vídeo que compartió Yotuel Romero en su perfil de Instagram en el que se puede ver cómo en el aula de un colegio varios alumnos observaban el videoclip del sencillo en un televisor.

El exintegrante de la agrupación Orishas, orgulloso de que Patria y Vida haya llegado tan lejos, publicó orgulloso el audiovisual acompañado de unas palabras en las que explica el poder que tiene la música rap y hip hop.

"El hip hop ha sido vital para promover la conciencia social y política entre los jóvenes de hoy. La música rap educa a las personas desde diferentes perspectivas y plantea muchos problemas sociales. El rap es un canal para que las personas hablen libremente sobre su punto de vista sobre temas políticos o sociales y, al hacerlo, involucra a los adolescentes para que se preocupen y sean conscientes de estos temas", comentó.

Luego, añadió: "Esto es importante para que los jóvenes sean conscientes del mundo que los rodea y de las condiciones que enfrentan en la sociedad, lo que permite a las personas discutir las formas en las que pueden lograr un cambio positivo dentro de la sociedad. Este post me llegó. Alguien me puede decir en qué escuela y desde qué país me llega esta maravilla"

Según añadió a la sección de comentarios la esposa de Yotuel Romero, la cantante, actriz, compositora y bailarina española Beatriz Luengo, el vídeo fue tomado en un colegio de Francia, algo que corroboró seguidamente otra usuaria con el siguiente comentario:

"¡Sí, son franceses! "Arte y poder" es un eje del programa del curso de idiomas para los alumnos de bachillerato", expresó.

Patria y Vida salió a la luz el 16 de febrero a través del canal de YouTube del exintegrante de Orishas. Debido a su potente letra contra el gobierno de Cuba y el peso de sus intérpretes, la canción y el videoclip rápidamente ganaron la atención de muchos cubanos tanto de dentro como de fuera de la isla que se sintieron identificados con su mensaje.

Actualmente, el material audiovisual del sencillo, el cual fue dirigido por el realizador cubano Asiel Babastro, roza los cuatro millones de reproducciones en la mencionada plataforma.

