El 20 de mayo infunde temor al régimen: Seguridad del Estado amenaza a Dagoberto Valdés

Seguridad del Estado prohíbe salir de Pinar del Río a miembros de Convivencia

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Un oficial de la Seguridad del Estado se presentó este martes en la casa de Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Pinar del Río, para prohibirle trasladarse a La Habana o salir del municipio este miércoles 20 de mayo, aniversario del nacimiento de la República de Cuba.

Según la nota publicada por el propio CEC, el oficial, identificado como el Mayor John, llegó a las 3:30 de la tarde con una justificación que revela el nerviosismo del régimen ante la fecha: «El objetivo era informarle que mañana, 20 de mayo, no podía ir a La Habana, ni salir del municipio, debido a que el gobierno de Donald Trump había dicho que mañana será el último día de la Revolución».

La restricción no se limitó a Valdés: el Mayor John notificó que la medida incluía también a Yoandy Izquierdo Toledo y al resto del equipo del CEC.

El Centro denunció el episodio con una frase escueta pero contundente: «Continúa el hostigamiento a los miembros del Centro de Estudios Convivencia».

El patrón no es nuevo. En enero de 2026, la Seguridad del Estado detuvo e interrogó a Valdés e Izquierdo tras contactos con el encargado de negocios de Estados Unidos, Mike Hammer.

En abril de 2026, ambos directivos fueron interrogados nuevamente en la Unidad de Trámites Pinar-1 sobre actividades académicas y presentaciones de libros.

En julio de 2024, la Seguridad del Estado advirtió a Valdés sobre la posibilidad de incurrir en seis delitos tipificados en el Código Penal cubano, y un mes antes un oficial identificado como «mayor Ernesto» ya le había prohibido salir los días 11 y 12 de julio, en vísperas del aniversario del 11J.

La acción de este martes se inscribe en una represión preventiva generalizada que el régimen ha desplegado ante el peso simbólico del 20 de mayo de 2026, una fecha que llega cargada de expectativas de cambio sin precedentes recientes.

La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra el régimen desde enero, firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarándolo «amenaza extraordinaria» y amplió las sanciones secundarias a bancos extranjeros el 1 de mayo con la Orden Ejecutiva 14404.

El impacto económico ha sido devastador: las importaciones energéticas se han reducido entre 80% y 90%, los apagones afectan a más del 55% del territorio con cortes de hasta 25 horas diarias, y la contracción económica proyectada para 2026 alcanza el 7,2%, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.