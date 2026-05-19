El 20 de mayo infunde temor al régimen: Seguridad del Estado amenaza a Dagoberto Valdés

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Un oficial de la Seguridad del Estado se presentó este martes en la casa de Dagoberto Valdés Hernández, director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Pinar del Río, para prohibirle trasladarse a La Habana o salir del municipio este miércoles 20 de mayo, aniversario del nacimiento de la República de Cuba.
Según la nota publicada por el propio CEC, el oficial, identificado como el Mayor John, llegó a las 3:30 de la tarde con una justificación que revela el nerviosismo del régimen ante la fecha: «El objetivo era informarle que mañana, 20 de mayo, no podía ir a La Habana, ni salir del municipio, debido a que el gobierno de Donald Trump había dicho que mañana será el último día de la Revolución».
La restricción no se limitó a Valdés: el Mayor John notificó que la medida incluía también a Yoandy Izquierdo Toledo y al resto del equipo del CEC.
El Centro denunció el episodio con una frase escueta pero contundente: «Continúa el hostigamiento a los miembros del Centro de Estudios Convivencia».
El patrón no es nuevo. En enero de 2026, la Seguridad del Estado detuvo e interrogó a Valdés e Izquierdo tras contactos con el encargado de negocios de Estados Unidos, Mike Hammer.
En abril de 2026, ambos directivos fueron interrogados nuevamente en la Unidad de Trámites Pinar-1 sobre actividades académicas y presentaciones de libros.
En julio de 2024, la Seguridad del Estado advirtió a Valdés sobre la posibilidad de incurrir en seis delitos tipificados en el Código Penal cubano, y un mes antes un oficial identificado como «mayor Ernesto» ya le había prohibido salir los días 11 y 12 de julio, en vísperas del aniversario del 11J.
La acción de este martes se inscribe en una represión preventiva generalizada que el régimen ha desplegado ante el peso simbólico del 20 de mayo de 2026, una fecha que llega cargada de expectativas de cambio sin precedentes recientes.
La administración Trump ha acumulado más de 240 sanciones nuevas contra el régimen desde enero, firmó la Orden Ejecutiva 14380 declarándolo «amenaza extraordinaria» y amplió las sanciones secundarias a bancos extranjeros el 1 de mayo con la Orden Ejecutiva 14404.
El impacto económico ha sido devastador: las importaciones energéticas se han reducido entre 80% y 90%, los apagones afectan a más del 55% del territorio con cortes de hasta 25 horas diarias, y la contracción económica proyectada para 2026 alcanza el 7,2%, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
Preguntas frecuentes sobre la represión y hostigamiento en Cuba
CiberCuba te lo explica:
¿Por qué el 20 de mayo es una fecha significativa para el régimen cubano?
El 20 de mayo marca el aniversario del nacimiento de la República de Cuba, una fecha simbólica que tradicionalmente ha sido vista por el régimen como una posible ocasión para manifestaciones de oposición o protestas. Esto genera temor en las autoridades, que tienden a aumentar la represión y el control sobre activistas y opositores en torno a esta fecha.
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¿Quién es Dagoberto Valdés y por qué es objeto de hostigamiento?
Dagoberto Valdés es el director del Centro de Estudios Convivencia (CEC) en Pinar del Río, una organización dedicada a la promoción del pensamiento cívico y ético en Cuba. El régimen lo considera una amenaza debido a sus críticas abiertas al gobierno, sus contactos con diplomáticos estadounidenses y su labor en pro de un cambio pacífico en el país.
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¿Qué medidas ha tomado la Seguridad del Estado cubana contra el CEC?
La Seguridad del Estado ha interrogado, detenido e impuesto restricciones de movimiento a los directivos del CEC, incluyendo a Dagoberto Valdés y Yoandy Izquierdo Toledo. Estas acciones forman parte de un patrón de hostigamiento que busca limitar las actividades académicas y cívicas del centro.
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¿Cómo han afectado las sanciones de EE.UU. al régimen cubano?
Las sanciones de EE.UU. han tenido un impacto económico devastador en Cuba, reduciendo las importaciones energéticas en un 80-90% y provocando apagones en más del 55% del territorio. Además, han generado una contracción económica proyectada del 7.2% para 2026, según la Unidad de Inteligencia de The Economist.
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Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.