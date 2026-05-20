Uruguay enviará carne enlatada a Cuba en medio de la crisis

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El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Alfredo Fratti, anunció este martes que el gobierno de Yamandú Orsi enviará corned beef a Cuba en avión, como parte de la ayuda humanitaria que el país rioplatense inició días atrás con el embarque de 15 toneladas de leche en polvo.

De acuerdo con medios locales como Subrayado, este nuevo envío se suma al cargamento que llegó ayer a La Habana a bordo de un barco procedente de México, que transportaba también la colaboración dispuesta por el gobierno uruguayo.

La ayuda no llega en un momento cualquiera. Cuba atraviesa una de sus peores crisis en décadas, con apagones que superan las 19 horas diarias en La Habana, un déficit eléctrico superior a 2,000 megavatios en horario pico y una escasez generalizada de alimentos y medicamentos.

Según el Food Monitor Program, el 80% de los encuestados reportó que los cortes eléctricos afectaron su capacidad de cocinar, y uno de cada tres hogares cubanos dijo que al menos un miembro se fue a dormir con hambre en el último mes.

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel agradeció el cargamento ayer en su cuenta de X. «En nombre del pueblo cubano expresamos nuestro más profundo agradecimiento por el nuevo cargamento de ayuda solidaria proveniente de México y Uruguay, dos naciones a las que nos une un enorme cariño», escribió.

Díaz-Canel aprovechó el mensaje para atribuir la crisis al embargo estadounidense. «Este donativo, que llega en días muy difíciles para Cuba por el impacto directo y multidimensional del bloqueo de los Estados Unidos en la vida cotidiana de nuestro pueblo, es un testimonio vivo de la histórica solidaridad entre nuestros pueblos», agregó.

Sin embargo, la crisis cubana responde a décadas de gestión fallida por parte de la dictadura, que ha llevado al colapso el sistema eléctrico, la producción agrícola y el abastecimiento básico de la población.

El envío de corned beef en avión no está exento de polémica. Uruguay ya había remitido un primer lote de 20 toneladas de leche en polvo en marzo y un segundo de 17 toneladas en mayo, pero surgieron denuncias de que bolsas de leche en polvo Conaprole de 25 kg aparecieron a la venta en tiendas estatales cubanas controladas por el conglomerado militar GAESA a 243 dólares la bolsa, un precio inaccesible para la inmensa mayoría de los cubanos.

Ante esas denuncias, el canciller uruguayo Mario Lubetkin anunció que el gobierno exigirá pruebas del destino final de sus donaciones y precisó que la ayuda es una «señal de solidaridad de Uruguay, no con un país ni con un régimen».

La diputada cubano-uruguaya Leydis Aguilera fue una de las voces que denunció públicamente la reventa de los productos donados en tiendas en moneda libremente convertible, fuera del alcance del ciudadano común.

México, bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, ha liderado la respuesta regional con más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba en al menos seis envíos marítimos desde febrero de 2026, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene y paneles solares.

El Programa Mundial de Alimentos sitúa en 36% la proporción de cubanos con inseguridad alimentaria, mientras cinco provincias registran niveles críticos: La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba.