OMS premia a Cuba con un puesto clave mientras hospitales cubanos están en crisis

Vídeos relacionados:

La Organización Mundial de la Salud eligió este lunes a Cuba como uno de los 17 miembros del Comité General de la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud, que se celebra en Ginebra, Suiza, del 18 al 23 de mayo de 2026.

La noticia fue anunciada por la Misión Cuba Ginebra —la representación diplomática cubana ante los organismos internacionales con sede en esa ciudad— a través de sus redes sociales, donde calificó la designación como «reconocimiento a la resistencia del sistema de salud cubano a pesar del brutal recrudecimiento del bloqueo y cerco energético de EEUU».

La elección resulta paradójica, debido a que el propio ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, reconoció en febrero de 2026 ante la agencia Associated Press que el sistema sanitario de la isla estaba «al borde del colapso».

Ese mismo funcionario había admitido ante la Asamblea Nacional en julio de 2025 que Cuba atravesaba una «crisis estructural sin precedentes» en materia de salud, con una cobertura del cuadro básico de medicamentos de apenas 30%.

Los datos actuales confirman ese diagnóstico: 461 de 651 fármacos esenciales estaban sin existencias en farmacias estatales cubanas en abril de 2026, y más de 96,000 pacientes aguardaban cirugías pendientes, entre ellos más de 11,000 niños.

Los hospitales cubanos operaban con apagones de hasta 20 horas diarias, lo que ha obligado a suspender casi todos los servicios salvo cuidados intensivos y urgencias.

Alrededor de cinco millones de personas con enfermedades crónicas en Cuba, incluidos pacientes oncológicos, enfrentaban interrupciones en sus tratamientos vitales en mayo de 2026.

Ante la magnitud de la crisis, la ONU activó en marzo de 2026 un plan humanitario de emergencia de 94,1 millones de dólares para asistir a dos millones de cubanos en 63 municipios de ocho provincias.

Sin embargo, a mediados de mayo ese plan seguía financiado en menos de un tercio, con un déficit superior a 60 millones de dólares.

El Comité General de la Asamblea Mundial de la Salud es un órgano procedimental interno de la sesión anual, distinto del Consejo Ejecutivo permanente de la OMS, y su función es coordinar el programa, examinar cuestiones de procedimiento y asesorar sobre el desarrollo de los trabajos.

La designación sigue el patrón de otras elecciones polémicas en el sistema de Naciones Unidas: en octubre de 2020, Cuba fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el 88% de los votos, lo que generó protestas formales de 85 organizaciones de la sociedad civil que señalaron que el sistema de candidaturas por grupos regionales reduce la competencia real.

La narrativa oficial del régimen atribuye el colapso sanitario al embargo estadounidense, mientras que analistas y organizaciones independientes apuntan a décadas de mala gestión, corrupción y falta de inversión en infraestructura como causas estructurales de la crisis.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la situación sanitaria en Cuba como «profundamente preocupante» en marzo de este año, señalando que la crisis energética afecta directamente la prestación de servicios de salud.