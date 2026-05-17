«Nos queda una deuda con la ciudad»: Autoridades admiten colapso en la recogida de basura en Matanzas

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El intendente del municipio de Matanzas, Michel León Rodríguez, admitió públicamente que la ciudad arrastra una «deuda» con la recogida de basura, en particular con el barrido de calles, durante una entrevista emitida el pasado miércoles en el programa «Con Voz de Pueblo» de TV Yumurí.

Las declaraciones del funcionario confirmaron lo que los matanceros denuncian desde hace meses como las calles de la ciudad están cubiertas de bolsas, papeles y cartones, mientras los microvertederos se multiplican a la vista de las propias autoridades.

León Rodríguez reconoció que la Empresa Municipal de Comunales tiene una plantilla de aproximadamente 1,525 trabajadores, pero solo 918 puestos están cubiertos, un déficit superior al 39%.

El intendente también reconoció que la empresa opera con pérdidas contables y no está en condiciones de pagar utilidades.

Los trabajadores más activos ganan entre 9,000 y 11,000 pesos mensuales, un salario que el propio funcionario calificó como bajo.

En cuanto a medios técnicos, el municipio opera con un total de 17 vehículos diarios entre distintos actores: la propia empresa Comunales, fuerzas contratadas del Ministerio de la Construcción (Micons) y apoyo de la Constructora Militar, además de dos cargadores frontales.

Sin embargo, la flota resulta insuficiente para cubrir todas las rutas, especialmente las de saneamiento profundo, que requieren entre 60 y 200 litros adicionales de combustible diario que no siempre están disponibles.

«A veces tenemos escaseces con el tema del combustible, que no es un secreto para nadie lo que estamos viviendo hoy en este país», reconoció León Rodríguez, quien admitió que cuando falla el suministro de diésel, la basura acumulada durante meses se vuelve exponencialmente más difícil de retirar.

La crisis tiene además dimensiones estructurales que el propio intendente no ocultó: la empresa no ha logrado gestionar, clasificar ni vender la materia prima recopilada, lo que le impide generar ingresos propios.

El funcionario calculó que contratar con el sector no estatal —que en el territorio cuenta con más de 1,487 trabajadores por cuenta propia y 185 mipymes activas— podría generar unos 30 millones de pesos para Comunales, lo que convertiría a la empresa de deficitaria en rentable.

También reconoció deudas con los trabajadores en medios de protección: «Todavía tenemos deuda con los zapatos, ropas... tenemos deuda con el tema de la materia prima y cómo la clasificamos todavía».

La situación no es nueva. Vecinos de la calle Embarcadero denunciaron el pasado lunes cuadras completas bloqueadas por basura, con ratones y mal olor, a metros de las propias instalaciones de Comunales.

El brote de hepatitis A confirmado en el barrio de Versalles —con 18 casos activos el 4 de mayo— ilustra las consecuencias sanitarias directas del colapso, en una zona alta de la ciudad donde la basura acumulada es arrastrada por las lluvias hacia el río.

El propio intendente advirtió que con la llegada de la temporada de lluvias la situación se agravará: «Al llover, esta basura es trasladada por todas las calles hasta las márgenes del río».

El conductor del programa resumió la gravedad del momento con una frase que el régimen difícilmente puede rebatir: «La recogida de desechos sólidos en Matanzas ya no admite justificaciones».