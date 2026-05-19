Denuncia en redes obliga a recoger basura cerca del Hospital Pediátrico de Matanzas

Después de que la periodista oficialista Yirmara Torres Hernández denunciara en redes sociales la acumulación de basura a escasa distancia del Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño, en Matanzas, las autoridades enviaron camiones para retirar los desechos. La propia reportera mostró el resultado en un video de seguimiento publicado en Facebook, donde confirmó que los principales vertederos fueron eliminados, aunque advirtió que el problema de fondo continúa sin resolverse.

Días antes, Torres había alertado sobre la existencia de un enorme basurero en la intersección de Santa Isabel y San Carlos, a solo una cuadra del hospital pediátrico. También denunció otro foco de desechos en San Carlos y Salamanca, precisamente por la vía donde suben las ambulancias al centro hospitalario y por donde transitan los niños cuando reciben el alta médica.

Tras la denuncia pública, un camión recogió primero la basura acumulada en Santa Isabel y San Carlos. Sin embargo, el operativo no pudo completarse ese mismo día porque el vehículo se llenó y no contaban con suficiente combustible para continuar. Al día siguiente, las autoridades retiraron los desechos de San Carlos y Salamanca, proceso que Torres grabó y compartió en redes sociales.

“Dicen que habían unas ratas inmensas y que, bueno, fue horrible, pero por lo menos está limpio. Vamos a ver hasta cuándo”, comentó la periodista al relatar lo que le contaron vecinos de la zona durante la recogida.

Pese a la limpieza de esos puntos críticos, la solución sigue siendo parcial. Torres alertó que todavía permanecen pequeños vertederos en la calle Salamanca y otro foco junto a la escuela primaria José Antonio Echeverría, un inmueble en desuso y con peligro de derrumbe. “La peste es insoportable”, afirmó.

La reportera también señaló directamente la raíz del problema: la falta de combustible para sostener el servicio de recogida de basura. “Ellos no tienen combustible suficiente para recoger más basureros”, explicó.

La crisis de desechos en Matanzas refleja el deterioro del sistema comunal en la provincia. En mayo de 2026, la Empresa Municipal de Comunales operaba apenas con 11 camiones activos de un total de 24 o 25 disponibles. Además, la asignación diaria de diésel fluctuaba entre 300 y 550 litros, muy por debajo de los 112 litros por vehículo necesarios para completar dos recorridos diarios.

El intendente municipal, Michel León Rodríguez, reconoció recientemente en el programa “Con Voz de Pueblo”, de TV Yumurí, las carencias de personal y de equipos para enfrentar la crisis. No obstante, atribuyó la situación al embargo estadounidense, evitando señalar la responsabilidad del régimen en el colapso de los servicios básicos.

El Hospital Pediátrico Provincial Eliseo Noel Caamaño arrastra desde hace meses una situación crítica. En octubre de 2025, el centro operó con el 100 % de ocupación de sus 75 camas debido a un brote simultáneo de dengue, chikungunya y oropouche. Meses después, en febrero de 2026, un video difundido en redes mostró baños sucios, pisos deteriorados y mobiliario roto dentro de la institución.

A ello se suma que en abril de 2026 las autoridades sanitarias reportaron una alerta provincial por hepatitis A en Matanzas, vinculada precisamente a la acumulación de basura y las deficientes condiciones higiénicas.

Torres, quien en ocasiones anteriores ha sido blanco de ataques y campañas de descrédito por parte de sectores oficialistas tras denunciar problemas sociales en la provincia, insistió en que la solución no puede depender únicamente del combustible disponible.

“La basura y el agua hoy deben ser la prioridad, porque en ello nos va la vida”, concluyó.