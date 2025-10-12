Régimen responde con censura a denuncia de periodista oficialista sobre muertes por chikungunya en Matanzas

Vídeos relacionados:

La emisora estatal Radio 26 de Matanzas salió en defensa del gobierno este sábado, con una nota de prensa que intenta desacreditar la denuncia de la periodista oficialista Yirmara Torres Hernández, quien recientemente rompió el silencio sobre la crisis sanitaria que azota esa provincia cubana.

El comunicado oficial de Radio 26 de Matanzas está publicado en el perfil personal de Facebook de Odalys Oriol Miranda Suárez, directora provincial de Radio en Matanzas.

En el texto se acusa a plataformas digitales extranjeras de “manipular” y “sacar de contexto” una publicación personal de Torres, en la que aseguró que hay muertes por chikungunya en su comunidad, contradiciendo el discurso oficial que niega fallecimientos asociados a los actuales brotes epidémicos.

“Su intención es ser una ‘denuncia’ contra el sistema, y no refleja una preocupación legítima”, afirmó Radio 26, minimizando así el testimonio de la periodista y alineándose con la narrativa del Estado cubano.

Facebook Odalys Oriol Miranda Suárez

Lo más leído hoy:

La emisora aclaró que la comunicadora no ocupa cargos de dirección. El mensaje oficial defendió el papel de las autoridades, asegurando que el sistema de salud actúa con transparencia y compromiso. Al mismo tiempo, reconoció la existencia de brotes de dengue y chikungunya, pero negó categóricamente que haya ocultamiento de muertes.

El régimen volvió a responsabilizar al embargo de Estados Unidos por las limitaciones del sistema de salud, sin hacer referencia a la evidente falta de control epidemiológico, la insalubridad y el deterioro estructural que aquejan a la provincia.

Una voz propia que incomodó al poder

El mensaje de Yirmara Torres, periodista vinculada a la radio estatal en Matanzas, era un testimonio desgarrador donde narraba cómo una vecina de su hijo falleció tras contraer chikungunya, en medio de una enfermedad previa.

“No hay muertos, pero los hay”, escribió, haciendo referencia directa al ocultamiento oficial de las muertes asociadas a la epidemia.

Torres criticó la falta de respuesta del sistema de salud y las condiciones de vida que agravan la crisis: falta de medicamentos, agua, fumigación, y una insalubridad creciente que hace imposible el control del mosquito transmisor.

“Vivimos en un estrés constante, mal alimentados, inmunodeprimidos… Las noches son de los mosquitos, las ratas, las cucarachas. ¿Qué control antivectorial va a haber así?”, cuestionó.

La periodista, que padeció personalmente el chikungunya días antes, ya había alertado de los riesgos del abandono institucional. Su mensaje no fue un ataque al sistema, sino una súplica desesperada desde dentro.

Silenciar el problema no lo resuelve

El comunicado de Radio 26 no responde al problema sanitario, sino al impacto político de una verdad incómoda. En lugar de atender las causas del colapso, la maquinaria oficial se ha enfocado en desacreditar una publicación personal, como si el problema fuera el post, y no los muertos.

Cuba se hunde en una crisis epidemiológica que se suma a la económica, alimentaria, energética y migratoria. Pero el régimen prefiere seguir maquillando cifras y tapando testimonios, incluso cuando provienen de su propio aparato informativo.

Mientras los hospitales colapsan y las familias entierran a sus muertos sin respuestas ni estadísticas, la prioridad sigue siendo salvar la imagen, no a la gente.

Preguntas frecuentes sobre la crisis sanitaria en Matanzas por chikungunya