Cubana en Miami sobre compra de gas en dólares: «Es para exprimirnos»

Una cubana residente en Miami identificada como Mayre Pérez denunció en Facebook las condiciones abusivas que impone la plataforma Supermarket23 para enviar una balita de gas a sus familiares en Cuba, donde la crisis de suministro de gas licuado se ha agravado sin solución a la vista.

En el video, grabado un domingo mientras trabajaba, Pérez explica que la balita de gas de 10 kg se anuncia a 29 dólares, pero que la plataforma exige una compra mínima de 50 dólares para procesar el pedido, lo que obliga a añadir otros productos. El costo de envío se cobra por separado para cada artículo adicional, solo enviar un pomo de aceite supone nueve dólares extra, aparte del flete de la propia balita.

«Es un descaro tras otro descaro», afirmó Perez. «La balita de gas es 29 pesos. Pero no puedes comprar la balita de gas sola. No, tienes que comprar algo más».

El resultado, según su cálculo, es que una balita termina costando unos 65 dólares: «Es para sacarnos dinero, ahí pa' exprimirnos hasta lo último».

Decenas de cubanos en la diáspora confirmaron en los comentarios haber vivido la misma experiencia. Rosa Diaz de la Rocha escribió: «Yo acabo de mandar una balita de gas y unas boberías y pagué 68 dólares». Ruben Prieto señaló que a él le costó 60 dólares. Una usuaria desde Europa compartió una captura de pantalla con un total a pagar de 63.66 euros, incluidos 11.93 euros solo de costo de entrega.

Katia Reyes Reyes explicó el mecanismo: «Como tiene que comprar obligado para llegar a 50, te cobran el envío de cada producto por separado. Crearon el método para obligarte a comprarle a costa de la necesidad del pueblo».

Varios comentaristas apuntaron directamente al régimen como beneficiario del esquema. «Supermarket es del gobierno», escribió AriagnaAlain Capote. Yoel Díaz Díaz fue más directo: «Los mejores trabajadores de la dictadura somos nosotros». Investigaciones periodísticas han vinculado a Supermarket23 con la empresa estatal cubana Alcona, parte del grupo Flora y Fauna del Ministerio de Agricultura.

Supermarket23 comenzó a vender cilindros de gas licuado de 10 kg a 29 dólares el 6 de mayo, con entrega inicialmente solo en La Habana y bajo condición de entregar un cilindro vacío en buen estado. El inventario se agotó en pocas horas al día siguiente, y el 11 de mayo la plataforma informó que reorganizaba su logística para restablecer el servicio.

La dolarización del gas se produce en medio de una crisis de abastecimiento sin precedentes recientes. De 1.7 millones de clientes de gas licuado en Cuba, más del 50% no pudo comprar en las distribuciones de abril de 2026. En Matanzas, más de 109,000 hogares llevan sin suministro regular desde octubre de 2024. La estatal CUPET suspendió indefinidamente la distribución en Santiago de Cuba y provincias orientales en enero de 2026.

La resignación se mezcla con la indignación entre quienes, pese al costo, no encuentran alternativa. «Ellos saben y nosotros también, que mientras tengamos familia allá seguiremos alargando la resingueta. Este es el cuento del nunca acabar», resumió Dione Oliva en los comentarios.